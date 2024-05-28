美國一場家族聚餐上，一名家庭成員帶了自己打獵來的熊肉和親友分享，由於熊肉肉色較深，家人們燒烤時無法辨識肉是否已經煮熟，便賭博般地把肉串吃下肚，後續家人們陸續出現肌肉疼痛、發燒等症狀，一共釀成3人住院治療，這家人確認感染了相當罕見的人畜共通寄生蟲疾病—旋毛蟲病。美國CDC指出，這家人未充分加熱熊肉，加上寄生蟲交叉感染其他食材，導致染病。

旋毛蟲病（trichinellosis）有哪些症狀？

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《太陽報》（The Sun）報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）23日刊登的「死亡率與發病率週報」（Morbidity and Mortality Weekly Report），分享了相當罕見的食安案例。

2022年夏天美國南達科他州一個家族舉行家族聚會，其中一名家庭成員帶來了先前在加拿大打獵的戰利品—黑熊熊肉，該名成員按照他人建議，將生熊肉冰進冷凍庫，以此殺死寄生蟲，至聚會前，黑熊肉一共冰了45天。

當天這家人將黑熊肉製成烤肉串，連同其他蔬菜一起燒烤，不過由於黑熊肉肉色較深，難以用肉眼辨識是否已經煮熟，這家人在無法確認肉是否烤熟的情況下，便冒險把肉吃下肚，中途發現肉沒熟，才又回烤。

一周後，其中一名29歲男性家人因為發燒、嚴重肌肉疼痛、眼睛周圍腫脹送醫，他在三周內二度住院治療，醫生在他二次住院時得知他吃了熊肉，才推測是旋毛蟲病（trichinellosis）作祟。

旋毛蟲病是罕見人畜共通寄生蟲病 嚴重恐危及性命

美國CDC也在剩餘冷凍生熊肉中發現旋毛蟲幼蟲。CDC指出，旋毛蟲是一種人畜共通的寄生蟲疾病，但實際上北美洲發生人類感染的情形相當少見，主要經由吃野味感染。

旋毛蟲病的症狀可大可小，輕者沒有明顯症狀，若旋毛蟲進入腸胃道，患者可能會腹痛、腹瀉、嘔吐，若在肌肉，會有發燒、起疹子、結膜炎等症狀，嚴重者可能危及性命，包括出現心臟、中樞神經、呼吸問題。

除了該名29歲男子外，還有另外5名家人也出現了相關症狀，最終一共有3人住院治療。醫院對住院患者施以抗寄生蟲藥物治療後，所有患者均已康復。

CDC建議：充分加熱肉類 避免將生肉和其他食材一同處理

CNN指出，儘管冷凍能夠殺死部分黑熊體內常見的寄生蟲，不過根據世界動物衛生組織（World Organisation for Animal Health），部分寄生蟲具備冷凍耐受性。

報導也指出，包括野豬、狐狸、狼、松鼠等野生動物經常感染旋毛蟲病，不過染病動物通常看起來相當健康，宰殺時也看不出受到感染。

美國CDC建議，民眾要充分將肉加熱至內部溫度至少達華氏165度（約攝氏74度），才能殺死寄生蟲，專家們也表示，煙燻、醃漬、脫水、微波等不一定能消滅寄生蟲。

值得注意的是，6名感染的家人中，有2人當天只吃蔬菜、沒吃熊肉，CDC警告，受感染的肉品可能交叉感染其他食材，建議民眾將生肉與其他食材分開存放及處理。