2024台北國際電腦展6月4日登場，輝達執行長黃仁勳提前來台，除了固樁，也炒熱AI供應鏈，帶動台股持續創高。財信傳媒董事長謝金河表示，過去一年，黃仁勳帶著世界往前跑，不僅輝達股價飛奔到1064美元，5家台廠的股價也跟著輝達而轉變，並看好台積電成為千金股的可能性愈來愈高。

謝金河在臉書以「過去一年，黃仁勳帶著世界往前跑！」為題發文，指出黃仁勳再度來台，整個資本市場又再掀起一陣旋風。去年的這個時候，黃仁勳到台大為應屆畢業生致詞，前一天，他到饒河街逛夜市，手上提著麻花捲，這個畫面瘋傳全台灣，黃仁勳要同學用力奔跑，不要用走的，不要成為被獵食者。

「Nvidia股價就在這一天大漲！」謝金河說，2022年底，輝達股價只有108.13美元，市值266億美元，如今飛奔到1064.75美元，市值2.619兆美元，成為僅次於微軟、蘋果的全球第三大企業，而且，輝達市值也超過Aramco石油公司的2.458兆美元，這也意味著晶片的重要性已超過石油。

他提到，過去一年，輝達的市值幾乎成長近10倍，AI貫穿整個資本市場，幾乎所有大咖的企業家都必須為AI的未來說幾句話，AI也成為今年畢業典禮最熱門的話題。台股的台積電、聯發科、鴻海、廣達、華碩電腦等股價都跟著輝達而轉變。

謝金河透露，幾年前，他說台積電股價可能上千元，大家以為在開玩笑，現在有黃仁勳帶路，台積電資深副總張曉強表示「半導體黃金時刻已經到了」，2030年產值上看1兆美元，台積電股價到878元，市值跑到22.48兆台幣，美國ADR到160.66美元，市值跑到8299.21億美元，看起來股價衝1000元台幣、ADR市值破1兆美元的可能性愈來愈高，台股也因為台積電，加權指數撐高到大家不敢置信的位置。

他直呼，這種財富現場也愈來愈可怕，一家輝達市值超過整個德國股市的總和，這也是一個不可思議的現象。這次黃仁勳再度來台，會再刮起什麼樣的旋風？大家拭目以待！