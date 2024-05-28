Infinite Leasing(Thailand)董事長朱志威表示，日盛台駿為拓展區域事業版圖、提升整體營收來源，鎖定東協市場作為集團發展新主軸。看好泰國政經發展穩定、商業與投資環境開放，且泰國政府近年積極推動經濟轉型與獎勵投資，台商赴泰國投資金額大幅增加，為日盛台駿進軍泰國租賃市場提供良好契機。

Infinite Leasing(Thailand)總公司座落於曼谷金融商業區，係由日盛台駿、瑞穗顧問(泰國)與泰國上市公司Takuni集團合資成立。公司的業務以企業金融、車輛分期為發展重心，聚焦商用車、大巴士及生產設備融資租賃業務，將掌握疫後泰國觀光業回溫、新能源產業發展、台商南進等商機，採取穩健推進之策略，逐步擴充產品及業務範疇，開拓新市場商機。

日盛台駿的前身日盛國際租賃，2022年底與台灣工銀租賃合併後，以日盛台駿的品牌再出發，不但資產規模壯大，業務更趨多元，目前除了車輛分期、設備融資租賃、企業長期租車、企業融資等核心業務外，也跨入綠能投資及機車分期業務。日盛台駿在兩岸轉投資的主要子公司包括日盛全台通、日盛全能源以及位於蘇州的日盛國際融資租賃公司、台駿國際融資租賃公司，前進東協市場後，集團規模持續壯大。