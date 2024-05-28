疾管署公布短期擴大接種公費肺鏈疫苗對象。圖疾管署提供

史上第一次！肺炎鏈球菌擴大免費接種！疾管署去年10月開始，自原本71歲擴大至65歲以上民眾，公費接種兩劑肺炎鏈球菌疫苗，但打氣不如預期，由於疫苗效期已近，疾管署28日宣布，即起短期開放50至64歲民眾公費接種一劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），約有10萬劑，打到完為止。

疾管署去年10月起，分三階段，擴大提供65歲以上民眾兩劑公費肺炎鏈球菌疫苗接種服務，包括一劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及一劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）

疾管署發言人曾淑慧表示，由於打氣不如預期，評估剩下10劑公費肺鏈疫苗，在效期之前，該族群會打不完，擔心浪費掉，為讓使疫苗有效運用，依據ACIP專家會議建議，決定短期開放原本不在公費接種之列的50至64歲民眾也可以免費接種。

另外，曾淑慧表示，目前也正在評估，也開放提供19~64歲高風險對象，可以免費接種一劑PCV13疫苗。

曾淑慧強調，疾管署購買公費疫苗時，會先針對符合接種資格的年齡層估算採購量，但民眾的施打意願難估，時高、時低，不容易估算，這次是第一次肺鏈疫苗短期擴大接種，開放數量只有約10萬劑，會打到完為止。

目前自費價格一劑約2000元，而國內50到64歲未接種過PPV23的人數約526.9萬人，包含從未接種肺炎鏈球菌疫苗約521.7萬及僅接種過PCV13／15約5.2萬人。