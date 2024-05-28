Hit Fm聯播網主辦的2024 hito流行音樂獎頒獎典禮25日在台北小巨蛋圓滿落幕，超過30組超強卡司共襄盛舉，共有23段精彩絕倫的表演，頒獎典禮於三立都會台播出之收視率出爐，總收視人口突破百萬人次，整場典禮最高收視段落在金曲樂團麋先生的麋氏搖滾組曲〈壞蛋〉、〈笨蛋〉，撼25歲到34歲的族群收視最高點來到1.88的好成績。

第二則是BOOM！怪物星人帶來〈BOOM！怪物星人〉、〈ReBorn重生〉、〈拍謝啦〉熱門歌曲，展現她們的獨特魅力，接著是金曲歌王許富凱的精湛演出。另外分析25歲到49歲的女性族群收視，收視最高點落在華語樂壇唱跳天團Energy「一觸即發電力串燒組曲」，果然天團魅力無法擋，以上為當天電視頻道播出最高收視的四段演出。

金曲樂團麋先生上月以宇宙人演唱會嘉賓之姿站上小巨蛋，25日再次登上小巨蛋舞台，帥氣演唱〈壞蛋〉、〈笨蛋〉精彩情歌組曲，讓全場觀眾沈浸在麋式搖滾的氛圍中。專輯中的2首歌〈壞蛋〉、〈笨蛋〉，到近期頻繁登小巨蛋舞台，5位團員直呼：「我們都跟『蛋』滿有緣的。」對這個地方越來越熟悉了，希望未來他們能在這裡辦自己的演唱會！獲知他們是典禮收視率的最高點，對於這個好消息團員們感到不可思議，也讓歌迷更加期待麋先生能「攻蛋」成功。