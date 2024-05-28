基隆市去年舉辦的超跑嘉年華遭外界痛批，市長謝國樑也表示將不會繼續推動。（張志康攝）

基隆市議會28日進行市長施政總質詢，議員認為市府原先規畫的港景摩天輪計畫爭議頗多，且會排擠現有的市場預算，雖然市府已透過澄清專區說明未納今年及明年預算，但未從市長謝國樑口中得到證實。謝國樑答詢時則是鄭重說明，包括港景摩天輪及汽車產業嘉年華等原先計畫推動的項目都暫不推動。

議員陳冠羽28日上午進行總質詢時指出，市府曾編列或有意編列部分施政願景不明的預算，究竟是否還要繼續執行下去，其中包括謝國樑曾說打算編列2.4億元的預算，於國門廣場興建港景摩天輪。陳冠羽說，雖然市府曾發布新聞稿說明未納入今年的追加預算及明年度總預算，但仍請謝國樑公開對市民說明。

謝國樑表示，市府已經於5月初對外公開說明，港景摩天輪計畫不管在今年度的追加預算或是明年度的總預算中，都不會納入市府的施政規畫。至於是否未來都不再推動，抑或是在他任內不再推動，他表示將進行滾動式調整。謝國樑指出，若民眾認為國門廣場不適合興建港景摩天輪，市府也虛心接受，若未來有其他合適地點，屆時再做打算。

另外，謝國樑也透露，基隆市政府去年10月在年度總預算中編列了1000萬元預算的「車輛產業嘉年華」活動，考量到民眾觀感不佳，關於車輛產業嘉年華是否會繼續推動，市府仍在進一步的評估，沒有要繼續推動。

此外，去年總預算中，市府也編列了1500萬元人工草皮鋪設的預算，謝國樑表示將會依實際工程需要編列，至於這一筆已編列的預算將不會動支。