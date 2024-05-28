黑鮪魚今年豐收，目前為止已捕獲3165尾，比去年同期增加648尾，數量牽動拍賣市場價格波動。（羅琦文攝）

今年黑鮪魚豐收，但價格下跌，屏東東港區漁會28日表示，即日起正啟動黑鮪魚次級魚體保價每公斤100元機制。東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，在連續休市兩天之後，今日上午東港生鮮魚市場黑鮪魚仍是爆量，多達299尾，，漁會自今日起依原規劃啟動保價，市場買氣熱烈，全數賣光。

鄭鈺宸說，今年截至5月28日已捕獲3165尾黑鮪魚，比去年同期增加648尾，數量牽動拍賣市場價格波動，再加上缺乏低溫冷凍庫，上周市場交易時承銷商不敢收購，導致規格與品質可做生食的魚體順利拍賣之後，後來的次級魚體，也就是專做魚排等熟食、魚鬆等加工製品用的魚體，出現單日最低價格偏低的情形。

她說，這樣的市場狀況竟被惡意操作，把次級魚體的單日最低價格誤導成是整體拍賣價格，讓黑鮪魚產業鏈遭受打擊，令人痛心。

鄭鈺宸表示，今年做熟食、加工品用的次級魚體隨捕獲量多呈現價格下滑，早先因找不到低溫冷凍庫，承銷商不敢收購，漁業署、屏東縣政府及在地徐富癸立委昨日陪同前往漁業署協調，馬上調撥冷凍庫支援，讓承銷商有信心，區漁會也依原訂計畫啟動次級魚體每公斤保價100元的機制，今天啟動的第一天，雖然進場黑鮪魚多達299尾，但是承銷人都不手軟，連同次級魚體全數拍賣完畢。

她強調，今日保價後呈現的高買氣，希望能粉碎謠言，讓黑鮪魚季期間，無論是拍賣市場、零售、餐廳、宅配、伴手禮、觀光業者都還是能夠人潮滿滿，更期待因為豐收，讓消費者都能依需求隨時買到想要的部位，享受吃黑鮪魚的小確幸，讓東港是黑鮪魚故鄉的招牌屹立不搖。