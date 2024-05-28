近來流行千層蛋塔，吸引不少民眾嘗鮮，一名男子觀察千層蛋塔售價75元起跳，認為一般蛋塔成本低廉，卻賣這麼貴，直呼再添錢就能買便當飽餐一頓，不解千層蛋塔為何會這麼受歡迎？文章掀起討論，多數網友指千層製作過程費工，因此貴得有道理。

原PO今（28）日於臉書社團《爆廢1公社》指出，最近看到許多烘焙業者開賣千層蛋塔，一個要價75元，坊間賣的一般蛋塔售價約40～50元上下，他就已覺得很貴，且蛋塔的成本很便宜。

原PO以新式的千層蛋塔75元來說，再添一點錢就能買一份便當飽餐一頓，好奇為何75元的蛋塔有人買單？

疑問上線，網友表示，千層蛋塔貴在技術、製作過程繁複，扣除材料，人工、技術、配方都要納入成本考量，「貴在那『層』，很費工」、「店家賣的是你不會的技術。」

也有網友認同說千層蛋塔是「吃流行」，過一段時間就會退燒，其中有網友說，百貨商場有賣6顆500元、台南市的甜點店一顆賣100元等，價格雖然不便宜，但排隊人潮不減，每天都有等著要買千層蛋塔的民眾。