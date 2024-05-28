因應近期台電調漲電價，且漲幅高達15%，旭電馳科研28日宣布旗下U-POWER超高速充電服務將自6月3日中午12點起，會員充電費率調漲為每度電9.9元，非會員為11元，調漲幅度10%，低於台電電價漲幅，同時推出「AutoCharge, AutoSave. 凍漲回饋方案」。

U-POWER除了維持全國單一價11元（原每度電10元），全台各站點均為專用場地，不需另付停車費，至於車廠專屬帳號將依所屬折扣方案同步調整費率，充電卡及U-POINT點數扣抵方式則維持不變，每10點扣抵1度電。LEXUS、LUXGEN、TOYOTA App用戶之充電費率則依照該品牌訂定的價格為準。

旭電馳科研表示，為感謝長期支持U-POWER的車主，同步推出「AutoCharge, AutoSave. 凍漲回饋方案」，自6月3日中午12點起至6月30日晚上11點59分止，凡綁定並使用「AutoCharge免掃碼自動充電」進行充電的會員，每度電將回饋U-POINT 1點，可用以折抵0.1度的充電費用。活動期間會員每次充電將可獲得10%充電回饋點數，等於可抵銷本次的費率調漲。

對於這次調整充電價格，旭電馳科研表示，U-POWER自二年前啟用營運至今，正巧歷經了全球能源價格的大幅攀升。二年來，國內電價分別於2022年7月、2023年4月及2024年4月，連續3年調漲，各次電價調整之平均漲幅分別為8.4%、11%、11%。扣除政府為照顧一般民眾而調漲幅度較低的民生用電，一般工業用電歷次漲幅則高達15%、17%、15%。

因此，現行電價較U-POWER開站初期，漲幅超過5成，故U-POWER宣布將於今年6月3日中午12點起採行新費率以反映成本的增加。調整後之費率，會員價每度電9.9元，非會員價每度電11元，以低於電價漲幅、僅局部反映成本之新費率，維持運營的永續，並持續提供高品質的充電服務。