佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座於5月27日，邀請到素有『臺灣美猴王』美譽，曾以孫悟空一角轟動全球，世界各國巡演超過上千場的京劇武生朱陸豪，以「戲班、悟空、世界」為題，從生長背景、談到跨界投身影視界除了導演、他演歌仔戲、客家戲曲、布袋戲，憑著優越的演技獲得金鐘獎，全心傳授京劇之道。現場聽眾及網路同步觀看直播約1208人，總觸及次數逾萬。

從實戰中體驗京劇、推廣京劇藝術。朱陸豪說「自己生來是要演戲的」。(圖/佛光山惠中寺提供)

朱陸豪出生於歌仔戲班後台，媽媽年幼時因被賣至唱客家大戲的養母家中，開始學唱戲，後為了生計轉唱歌仔戲。這也影響了他的演藝道路。在那年代，懷孕了也得上台，「我還在娘胎裡就開始聽戲了。」他提到自己從小就懷著成為大俠的夢想。九歲時進入劇校，求學期間，每天早晨四點就起床，進行嗓子聲音的練習，冬天更要到山上進行特殊的訓練。回憶起這段艱辛的歲月，分享了自己在演藝道路上的努力和堅持。

朱陸豪表示：要演成『猴學人』，而不是『人學猴』。」邊說他邊示範起眨眼時，鼻子該怎麼樣動。(圖/佛光山惠中寺提供)

朱陸豪曾被撻伐：「根本演成狒狒。」非體型問題，而是對猴子一角的理解，流於表面。購票進動物園，喝著礦泉水，在籠外觀察猴子一整天。「看那些猴王如何管理這些大猴、小猴，吃飯喝水時的表情又是什麼。看了一陣子，才發現原來必須先去模仿猴子的表演，再從猴子的角度模仿人類。要演成『猴學人』，而不是『人學猴』。」邊說他邊示範起眨眼時，鼻子該怎麼樣動；當食物塞滿嘴時，腮幫子又該怎麼配合，眼鼻口一聯合起來，靈動的猴子神情登時現於眼前。在劇班的學習生涯中，被分配到武生組，需要練習更多的武術動作，承受更多的壓力和挑戰，他指出，這些角色需要透過眼神表演。

朱陸豪表示「脫掉古裝，穿上時裝後，就不會演戲，連講話跟走路都不會。」京劇訓練讓朱陸豪講話習慣上韻，台上哭和笑也多是假的，但舞台劇，什麼都得是真的。京劇是一個「虛擬抽象畫」的舞台，表演都是虛擬的，在戲劇舞台上「無聲不歌、無動不舞、聲音韻白就是有旋律的」，朱陸豪感謝遇見戲曲，讓自己得以體驗更豐富的人生。幸運的每一個新領域，都遇磨人的貴人導演，連帶也磨出潛能。「其實偶爾會想，如果當初沒進劇校、沒遇到戲曲，自己的人生會是什麼樣子？曾經內向、壓抑的孩子，因為「美猴王」一角，學會釋放情感，更因為遇見了京劇，走遍世界、成就今日。

朱陸豪（左）、覺居法師（右）與今年講座主題-古今。(圖/佛光山惠中寺提供)

朱陸豪將畢生功力傾注於下一代的身上，希望京劇能有更好的傳承，對於表演藝術有更深的體會，覺得親身示範的效果更佳，於是走出教室帶頭演出，不受年齡、體能的限制領著學生一起登台，從實戰中體驗京劇、推廣京劇藝術。朱陸豪說「自己生來是要演戲的」年近古稀仍活躍於舞台，「戲班、悟空、世界」的藝術人生，謙虛表示自己的經歷人生挫折，從最初的龍套到飾演家喻戶曉的美猴王，演藝之路充滿了辛酸與收獲。他認為，這一切都是累積出來的，每一次的努力都是為了實現心中的夢想和成就！

以上內容出自【人間社 詹妙達 台中報導】2024-05-27