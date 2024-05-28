停電冠軍縣市是？

2024年桃園停電事故頻傳引發民怨，外界關注為何都發生在桃園，台電發言人蔡志孟5月9日表示，全台饋線1萬257條，其中桃園有1109條，佔比高所以事故停電發生機率較高。蔡志孟強調，事故停電屬區域性，為外力影響造成，與缺電不同。不少網友常會在停電新聞下方留言「又是松鼠惹的禍」，質疑當局為了規避台灣缺電問題，總是拉小動物背鍋。今天《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理十大跳電熱議縣市，你所在的縣市有上榜嗎？

No.10 台東縣

台東縣今年除了因為花蓮強震造成停電，聲量最高的停電原因是開車撞壞電力設備。台東縣台東市一名志願役男陸軍，5月10日酒駕自撞分隔島上的變電箱，導致60多戶民宅停電。

不到一週，5月14日台東市一輛小客車行駛期間因不明原因失控，撞上一旁的變電箱後，整台車彈飛進一旁的排水溝，駕駛與1名乘客送醫後搶救不治，連帶波及周邊200多戶民眾家中停電。有網友表示，「家屬要賠償變電箱損毀的費用」、「大家一起來為電箱集氣」、「變電箱很倒楣」、「變電箱：我當時害怕極了，但仍躲不過」；也有人認為，「合理懷疑酒駕，不然就是開太快」。

No.9 新竹市

新竹市是台灣半導體重鎮，擁有「護國神山」台積電廠房，因此較少耳聞停電事件，唯一一次聲量高點出現在5月12日，新北市板橋、土城，以及桃園大園、中壢、新竹香山等區域，在母親節當天接連停電，其中香山區大停電造成732戶停電。台電表示，朝山變電所饋線發生線路斷線事故，因此須停電進行搶修工作。有網友表示，「松鼠來到了新竹地區設分公司」、「停電不重複，桃園、板橋、新竹不孤單，一起摸黑歡度母親節」、「到處停」。

迎接AI產業大爆發，國內電力備存量全面戒備，有民眾擔心缺電問題導致科技廠與民生搶電，但也有網友認為，「台積電有發電機，新竹市停電可提供救援」。

No.8 基隆市

基隆很少停電，唯一高聲量的停電事故是在正濱漁港2月28日傳出停電消息，因爲高壓變壓器發生故障，現場傳出一陣爆炸聲響，隨後造成停電，引起網友討論，「台電員工要小心謹慎工作」、「政府用愛發電的時候到了」。

此外，北部4月傳出差點限電！花蓮和平電廠因地震損壞未修好，加上中火2部機組破管，桃園大潭機組也傳跳機，再少百萬瓩，備轉容量率掉到剩2.8％。台電本備妥台北、基隆限電計畫，但最終在水力發電全開，要求台積電等企業大戶減少用電下，驚險把備轉率拉回到6％，才不用限電。有網友表示，「夏天我看就要過著原始人生活吹自然風了」、「才4月就那麼刺激」。

No.7 台中市

台中較少發生停電事件，共出現兩個聲量高點。第一個聲量高點出現在1月18日，台中七期因地下電纜故障停電，影響附近約1000多戶，而台電搶修6.5小時才復電，引起網友議論，「6小時好久」、「詐騙機房用電太多吧」、「是投錯人」。

第二個聲量高點出現在2月24日，太平區晚間傳出大停電，新興路周邊近百戶住宅在元宵節陷入一片漆黑，更傳出有住戶想出門卻因為停電導致鐵捲門無法打開，全家受困家中。有網友表示，「再禁火力呀」、「沒事啦，元宵節提燈籠」、「笑死，停電給你過元宵節，提燈籠欸」。

No.6 花蓮縣

花蓮縣外海4月3日發生規模7.2地震，造成花蓮有建築物倒塌、電纜斷落，各地電力出現問題，全台停電戶數一度高達30萬8242戶，其中花蓮縣有3萬多戶停電，但餘震不斷，影響搶修進度。有最美森林小學之稱的花蓮西寶國小，地震後聯外道路中斷，總共61名師生受困山上，斷電、斷水又斷糧，斷電時期發電機一天只敢用3小時，有網友表示，「意外的課外活動」、「加油」。

此外，4月22日後，壽豐鄉就開始不斷有明顯地震，造成壽豐鄉水璉村一百多戶停電，令村民徹夜難眠，但鄉長曾淑懿人卻在日本玩，引起網友議論，「私人行程應立即停止」、「誰能預料到又有一次六級地震」。

No.5 台南市

台南較少發生停電事件，共出現兩個聲量高點。第一個聲量高點出現在4月25日，南區因台電電力設備跳脫導致約5000戶大停電，近1小時後才恢復電力，台南市立殯儀館共有20場告別式受影響，引發民怨，有網友表示，「大風吹喔，下次換哪停電？」。

第二個聲量高點出現在5月18日，永康、仁德、歸仁、中西區、北區、東區等人口密集地區，包含奇美博物館、南紡購物中心都陷入一片漆黑。對此，台電表示，龍崎變電所設備跳脫，造成電壓驟降短暫跳電，對此深感歉意。有網友表示，「漲價沒在客氣的，道歉有用嗎？」、「為什麼只有台南停電道歉？」

No.4 高雄市

高雄市今年發生多起停電事件，其中共3起事故聲量飆高。第一起停電事件發生在3月24日，岡山區因不明外物碰觸高壓線路造成導線受損，引起網友議論，「又來了」、「請小動物出來認領」、「到天熱的時候就開始有東西碰到」。

第二起停電事件發生在4月25日，北高雄各地降下大雷雨，因雷擊、樹竹碰觸，岡山、路竹、湖內等區域共3266戶受到影響。第三起停電事件發生在5月15日，林園區因為配電線路損壞，造成2035戶停電。林園區東汕里長王福成表示，一停電辦公室電話接不停，里民都在講，為什麼別處都不會停電。有網友認為，「跳電，不是停電」、「夏天到了」。

No.3 台北市

台北市今年發生數起停電事件，共出現兩個聲量高峰。第一個聲量高峰發生在4月19日，東區約有722戶受到影響。台電表示，事故原因為復興南路一段的限流熔絲座故障所致。有網友表示，「台電漲價又政府補助還一直停電」、「最近停電也太頻繁幾乎成常態了」。

第一個聲量高峰發生在5月2日，有民眾在台北車站的餐廳用餐到一半突然停電，只能依靠手機手電筒照明。台電表示，因出口電纜故障，造成19戶停電，於2分鐘內全數復電。有網友表示，「用餐應該很有情調？」、「燭光晚餐」、「證明台北的籤還是有放進去」、「桃園：終於不是我了」。

No.2 新北市

新北市4月起傳出多起跳電、停電災情，其中3起事讓聲量飆高。有兩起停電事故都發生在板橋，分別是4月21日和5月12日，台電研判第一次停電原因為「電纜終端接頭不良」造成故障；第二次是大雷雨導致電箱爆掉，開關設備故障。有網友表示，「果然藍營執政縣市變成目標了呢」、「大家都應該習以為常，處變不驚」、「輪到新北了」。

另一起停電事故發生在5月5日，前後間隔不到7小時，桃園市3區及林口接連停電影響9406戶，有網友表示，「一定是12生肖其中之一造成的」、「壁虎啦」。台電表示，林口停電原因為地下電纜故障。

No.1 桃園市

桃園市自從4月中旬開始，停電事故頻傳，桃園市長張善政怒轟能源政策荒腔走板，「上梁不正下梁歪」，對此，前經濟部長王美花回應，強調停電不是因為缺電，而是配電裝備壞掉，跟供電完全無關，大家應該要就事論事。有網友表示，「不缺電何來的停電？」、「用愛發電」。

桃園市副市長蘇俊賓5月6日指出，桃園市今年4月份停電次數35次，平均每天1.16次，受影響戶數平均多達2297戶。台電解釋，4月至9月本就是高風險停電期，桃園近期停電事故，外力和天災占7成，設備僅3成，「且沒有一戶重複停電」，引起網友狂酸，「規劃的真棒」、「這是輪流限電嗎？」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年05月20日，共約半年。

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