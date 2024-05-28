眾福科指出，對於使用者來說，提高摩托車騎乘者的安全性和樂趣十分重要，結合車聯網路的資訊、盲點監控、車道偏離警報，可以有效保障騎乘安全，發展智能儀表是推動騎乘安全科技的重要平台。透過AI技術，可以消除多種類型的環境噪音，同時保留清晰的語音通訊，帶來安全的騎乘體驗。
隨著全球資通訊產業發展，車聯網的智慧應用也更加蓬勃，眾福科今年除了大秀最新的高階海圖儀和戶外充電站外，也展示特殊車輛的專用儀表和智能車表的整合方案。
眾福科(3168)將在2024 COMPUTEX展示最新一代智能儀表顯示器，重新定義高階智能儀表板，提供最佳安全輔助的儀控中心。透過航海顯示器經驗及多屏整合設計，眾福專注於搶攻高階重型機車、RV機車市場。新一代智能儀表具有四個圓形全彩儀表的奢華設計，以及中置7吋全彩智能儀表，讓騎乘者完美掌握行車資訊，行車安全、享受騎乘樂趣。
眾福科指出，對於使用者來說，提高摩托車騎乘者的安全性和樂趣十分重要，結合車聯網路的資訊、盲點監控、車道偏離警報，可以有效保障騎乘安全，發展智能儀表是推動騎乘安全科技的重要平台。透過AI技術，可以消除多種類型的環境噪音，同時保留清晰的語音通訊，帶來安全的騎乘體驗。
隨著全球資通訊產業發展，車聯網的智慧應用也更加蓬勃，眾福科今年除了大秀最新的高階海圖儀和戶外充電站外，也展示特殊車輛的專用儀表和智能車表的整合方案。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。