眾福科指出，對於使用者來說，提高摩托車騎乘者的安全性和樂趣十分重要，結合車聯網路的資訊、盲點監控、車道偏離警報，可以有效保障騎乘安全，發展智能儀表是推動騎乘安全科技的重要平台。透過AI技術，可以消除多種類型的環境噪音，同時保留清晰的語音通訊，帶來安全的騎乘體驗。

隨著全球資通訊產業發展，車聯網的智慧應用也更加蓬勃，眾福科今年除了大秀最新的高階海圖儀和戶外充電站外，也展示特殊車輛的專用儀表和智能車表的整合方案。