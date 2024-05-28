慶豐富股東會同步改選董事四席及獨立董事三席，當選之董事包括許閔琁先生、許竣然先生、吉宬投資有限公司代表人：楊任凱先生、立邦興投資股份有限公司代表人：陳俊仲先生，三席獨立董事則由楊仁毓女士、郭秉宸先生、關旭強先生擔任，新任董事(含獨立董事)之任期三年，自2024年5月28日至2027年5月27日。

慶豐富指出，有信心今年營運繳出成長表現，憑藉集團秉持「全價值鏈服務」優勢，包括完善整合多元生產基地、產品創新研發、原料與物流供應鏈精實管理及永續循環經濟等四大構面，有效區隔終端實體零售、線上、裝修工程等多元市場需求，尤其近三年慶豐富開拓線上通路客戶有所斬獲，並帶動線上通路營收比重自2022年的13.8％至2023年達21.9％，且2024年第一季線上通路銷售更是年增30.6%，隨著慶豐富穩固擴大實體零售代工業務動能，積極開拓線上通路、裝修工程市場接單力道，助力未來營運向上成長可期。

慶豐富2023年全年合併營收為45.47億元、稅後淨利1.04億元、每股稅後盈餘(EPS)0.6元。