新任數位發展部長黃彥男今天表示，政府導入AI是下個目標，對於政府事務官或政務人員，希望他們有AI基本技能，會在全國慢慢推廣AI技能訓練，在過去20年電子政府的基礎，做下一步的轉型，更智慧化、導入AI。

黃彥男今天舉行媒體茶敘。他致詞時表示，要發展數位經濟，希要有一條數位經濟高速公路，怎麼維運、管理、技術發展，都需要各部會合作，需要，這也是數發部成立的目的，不能因為天災人禍就斷訊，數位經濟高速公路要有韌性、速度要夠快。

黃彥男說，路在發展過程中，開始出現一些違法，例如詐騙，有犯罪通知內政部，有不法情事快速通知相關部會處理，而數發部也提議，建立打詐查詢通報系統。

黃彥男說，建立數位高速公路是為了發展數位經濟，數位經濟很廣，數發部負責的事業群包括軟體與軟體服務業，如果結合新的技術像AI、資安，與硬體整合，上中下游垂直整合，市場就會擴及全世界，這是一個機會。

黃彥男指出，台灣應該積極發展AI，但就有資安問題、信任問題，結合AI資安電商服務，未來幾年成長應該要非常快，如果沒有成長，台灣經濟值得擔憂，2年之後產值一定要破兆，若沒有就值得擔憂。

黃彥男認為，台灣政府電子化發展非常好，網路報稅這麼好用，全世界很少看到，整合得很好，電子發票等服務全原世界是領先的，下一步就是電子化政府或是數位政府，當然要導入AI，可以讓政府效率更好。

黃彥男指出，很多政府部門使用AI，包括救災、醫院、交通，AI一直在進步，效率愈來愈好，AI一定會進入政府服務，為了讓政府人員導入AI服務，對於政府事務官或政務人員，希望他們有AI基本技能，會在全國慢慢推廣AI技能訓練，將來在工作遇到困難，可以想到有工具可以用，不用自己從0開始或束手無策，政府導入AI是下個目標，在過去20年電子政府的基礎，做下一步的轉型，更智慧化、導入AI。

黃彥男也斷言，生成式AI一定是未來很重要工具，為什麼需要訓練，讓大家需要AI技能，節省很多工作、文件整理、分析、結論，因此希望公務人員有訓練，但是另外一個問題是它有「幻覺」，但生成式AI講的東西不完全正確，若沒有能力判斷對錯，就拿來做結論，會有問題。

黃彥男表示，數發布有AI評測中心，確定AI可靠性，根據訓練的模型有關，為何要有國科會推出的生成式AI對話引擎「TAIDE」計畫，用台灣資料做訓練，出來東西比較符合台灣現況，「TAIDE」已經在評測中心進行評測。

他說，最近看到一些客服系統都是用生成式AI做，不管語音或電話客服，回答更精準更有人性，可以訓練成非常有禮貌、體貼，有這樣客服系統給民眾感覺很溫馨，這就是政府部門效能改變，將來還有用藥建議、健康照護的，這些系統很容易導進來政府。