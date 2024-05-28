為建構「台灣AI革命中心」的重要地位，正崴(2392)集團攜手日本優必達優崴超級運算(Ubitus），帶領旗下森崴能源(6806)共同打造台灣AI革命運算基地。昨(27)日兩場簽約儀式，除了向華碩集團採購GPU設備，建置超級運算中心，並與日本優必達公司簽訂全球戰略夥伴，共同成立「優崴超級運算公司」負責算力服務及AI應用，以全面強化提升台灣運算的全球競爭力。

27日在經濟部產發署、國科會、資策會等部會首長，以及全球科技巨擘輝達(NVIDIA)、英特爾(INTEL)、美超微(Supermicro)、鎧俠(KIOXIA)及華碩集團、優必達、AI大聯盟、正崴集團、森崴能源、富威電力、欣鑫天然氣及優崴超算等貴賓共同見證下，正崴集團董事長郭台強宣示，打造台灣成為A I的革命運算基地，邁向亞洲最大、算力最快的AI綠能運算服務中心，協助台灣產、學運算全面升級。

郭台強致詞表示，正崴已投入初步建廠規劃，第一期在今年第四季完成H100-128台AI伺服器建置1024張顯卡，建置完成後，將是國內規模最大的AI運算中心，也將積極爭取台灣取得最新的GB200的AI運算基地，讓台灣算力成為亞洲第一。

郭台強說，利用AI算力提升企業和國家的整體競爭力，協助企業「產業AI化」與「AI產業化」，未來只要台灣有需要，正崴集團將全力以赴投入建置最新的運算基地。同時，整合能源管理及綠電專家的森崴能源、雲端及人工智慧服務權威的優必達，成立「優崴超級運算股份有限公司」(優崴超算)，透過國內外所有科技夥伴全力相挺，共同打造台灣成為全球AI運算及綠能發展的重要基地。

正崴集團、優必達、森崴能源27日共同簽署成立「優崴超級運算股份有限公司」戰略協議，優崴將整合正崴與優必達的軟硬技術實力，以及森崴的能源電力系統，讓未來算力系統有更穩定的電力供應，跨平台合作整合AI雲端技術服、能源管理、綠電服務，打造台灣AI算力最強平台。