女星三上悠亞去年從AV界正式引退，轉為經營社群及YT頻道，也不時出席各大活動，人氣絲毫未減，常與粉絲分享私下日常的她，近來曬出頂著半素顏走在街頭的照片，讓粉絲看了震撼不已。

三上悠亞Instagram多達360萬粉絲追蹤，近來發文透露正位於名古屋，而且還吃了相當多美食，簡短一句話看的出來心情頗佳，附上的一系列照片中，只見她身穿條紋削肩背心搭配短褲，露出一雙纖細手臂及美腿，並對著鏡頭露出天使般的甜美笑容，頓時融化不少粉絲的心，此外，她還不忘擺出各種POSE，展現私下活潑的一面。

不過最引起關注，莫過於三上悠亞頂著半素顏出現在鏡頭前，不僅看起來更加年輕，膚質狀況也維持的相當好，短短2天就吸引3萬多人按讚，粉絲更是湧入留言：「你的朋友能近距離看到這張甜美笑臉，讓人好羨慕」、「表情真的好可愛」、「天使般的迷人笑容讓人暈倒」、「真希望能在名古屋巧遇你」、「女神就是頂」。