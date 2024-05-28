啦啦女神楊若歆日前推出最新單曲《迷霧之謎》，而隸屬新北國王隊啦啦的她近一年來被幸運之神關照，順利步入歌壇，讓楊若歆直呼至今仍感到很不真實，有如灰姑娘的美夢成真。

她在12年前參加綜藝節目蔡依林模仿大賽，被評審天后蔡依林認證冠軍，脫穎而出，剛過生日的楊若歆期許以偶像的百變為努力目標出發。她從台北體大畢業，擁身高165公分、體重43公斤的好身材，當年在吳宗憲主持的綜藝節目POWER SUNDAY模仿蔡依林大賽，挑戰鞍馬演出，模仿得唯妙唯肖，被現場評審蔡依林認證鞍馬演出到位，勇奪冠軍脫穎而出，日後在廣告中還曾擔任過蔡依林的替身演出。

啦啦隊女神楊若歆近來推出新歌。 （圖／楊若歆提供）

她身為藝人舞導老師長達12年，兩年前加入啦啦隊，身兼舞蹈總監，熱愛韓舞，球場上表現活潑可愛又帥辣，楊若歆有著空靈的歌聲與甜美笑容擁有大批鐵粉被讚封啦啦女神。

啦啦隊女神楊若歆近來推出新歌。 （圖／楊若歆提供）

她年初才推出首支單曲，半年內趁勝再度推新曲，以新人之姿有如此幸運，楊若歆坦言實在不敢置信，彷若在夢中，機會相繼接踵上門，感覺自己像是灰姑娘，面對幸運之神突然造訪，很害怕午夜一過，好運就會消失，每天早上醒來都會確認一下是否活在現實中，告訴自己要盡全力的好好抓住每個機會，楊若歆並說去年生日剛過，某次接受採訪時曾透露喜歡唱歌，結果不久就被製作人相中，這個生日願望真是太強了。