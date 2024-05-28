民進黨政策會執行長王義川日前在電視節目分析青鳥運動參與者年齡，遭國民黨立委陳玉珍等人指控以手機訊號監控人民；王義川說，這是商業活動人流、市場分析的基本方法，括新北耶誕城、台中台灣燈會等，大家不要緊張，這也不是國家機器，「因為和陳玉珍說話很累，講幾遍她也聽不太懂」，若陳玉珍搞不清楚，可以問侯友宜跟盧秀燕；「陳玉珍真是太會幻想了」。

至於民眾黨指控，民進黨用手機訊號定位去分析在立法院外的群眾年齡，與5月19日民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦的遊行做比對，如何辨別沒有小草？王義川說，為何沒有小草？519活動取得的資訊，跟後來取得的資訊是沒有重疊的，所以就推論沒有小草，「我們又不知道小草名單，網路上也找不到，所以你不會知道誰是小草」。

王義川說，這是商業活動人流、市場分析的基本方法，包括學交通的人要了解每台車移動的起訖點，現在也都用手機信令的資料，平常大型活動都有大型市調公司在做，包括最近的這些大型活動，都有人在做。

他說，當然對應到的手機的門號，門號有無重疊、出現停留多久，當然都可以從這些資訊得到，這是業界經常用的方法，包括新北耶誕城、台中台灣燈會等，遊客來自哪縣市、年齡層、停留多久，都是透過手機信令資料進行大數據分析。

至於是否取得政黨傾向？他說，沒，市場上得到資訊，大概就是手機門號的擁有者，當時登記的年齡、地址，到縣市，電信業者未必會全部提供，是跟數據、市場分析公司，他們會有合作，包括台灣大哥大、中華電信，電信公司跟數據公司都有相關合作，所以才會知道大型活動遊客大致來自哪縣市、停留多久，大概就是這些事。

他說，因為要用這些數據要買設備，民進黨沒有這樣設備，他們也沒有用這樣方式去取得相關參與者的資料，這純粹是民間公司在這段期間做的分析，給的一些資訊。

王義川說，這些資料不是提供給民進黨，因為他有做市場分析的朋友，聊天會聊到說這幾場到底多少人？哪裡來？大概幾歲？都會聊到這些資料，民進黨沒買這些資料。

王義川說，大家不要緊張，這也不是國家機器，「因為和陳玉珍說話很累，講幾遍她也聽不太懂」，若陳玉珍搞不清楚，可以問侯友宜跟盧秀燕，在網路上輸入新北耶誕城大數據、台灣燈會大數據，就會跳出侯友宜跟盧秀燕都有做過類似的談話。

王義川表示，這幾週的各項活動當然也會有相關市場分析公司搜集相關資訊，已是常態。他對這次立法院周邊活動人流資訊來自民間的調查，結果也與時代力量進行的問卷結果類似。

王義川說，陳玉珍針對他對人流的分析，咬定這是國家機器還扯到國安單位，真是太會幻想了，如果陳玉珍不懂，可以問一下新北市交通局新北耶誕城怎麼做的人流大數據調查。