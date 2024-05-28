美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）22日公布財報超乎市場預期，首季數據中心營收創226億美元新高、年增達4.27倍，同時宣布股票拆分計畫，將季配息提高1.5倍、自每股0.04美元增加至0.1美元，使股價當日盤後上漲6％，隔日更首度突破千元大關。

輝達執行長黃仁勳在線上法說中宣告「下一場工業革命已經開始」，強調Hopper系列晶片與新款的Blackwell系列晶片需求依然強勁，供不應求的情況可能延續到明年，直接破除市場對於AI引擎熄火的疑慮。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）也透露「主權AI」市場規模正在迅速壯大，世界各國正透過不同模式建立自身運算能力，將涉及基礎設施、數據、勞動力和商業網絡，預期今年就能替輝達帶來價值數十億美元的新業務機會，市場預期將掀起新一波訂單爭奪戰。

而臉書母公司Meta Platforms上個月推出新一代AI人工智慧模型「Llama 3」，力抗ChatGPT及Google旗下的Gemini。另外，已有多方消息指出，蘋果於6月召開的年度WWDC開發者大會，亦將聚焦AI人工智慧技術。

隨著AI軍備賽開打，預期相關資本支出也將急速擴大，投資機構Bernstein最新報告預測，未來5年微軟、亞馬遜、谷歌、Meta、蘋果等五大科技巨擘的合計資本支出有望突破1兆美元，且大部分是投入AI晶片及數據中心。

中租投顧總經理蘇皓毅認為， AI已是兵家必爭之地，也是投資人不可錯過的趨勢財。但投資AI這類趨勢題材，往往要承受較高的市場波動，若是重押單一個股「心臟要夠大」，因此建議透過持股分散的主動式基金來參與行情。

蘇皓毅建議投資人可善用中租基金平台「基金搜尋」單元的熱門標籤，快速查找「持股Nvidia基金」、「持股AI五強基金」、「持股台積電基金」，再搭配中租基金平台全站基金單筆、定期定額、母子基金申購皆享0手續費優惠，積極布局下個十年的全球發展趨勢主軸。

蘇皓毅也透露，中租投顧旗下中租基金平台本周將發表「趨勢主題投資專案」，直球對決購買主題式基金常見的困擾與痛點，並同步推出全新交易機制，希望幫助投資人找對投資主題、跟上大波段行情。