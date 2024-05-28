勤凱今天舉行股東會，除承認112年財報及每股配息2.7元，亦通過普通股額度3500張私募案，預計引進策略性投資人，加速開發新產品與導入新領域。
勤凱第1季營業毛利為5689萬元，年增26.71%，合併毛利率為21.39%，年減0.62個百分點，營業淨利為3264萬元，年增36.07%，營業淨利率為12.27%，年增0.51個百分點，稅後盈餘為3739萬元，年增97.52%，每股盈餘為1.24元，累計前4月合併營收為3.72億元，年增25.46%。
曾聰乙指出，近期公司營運增溫，主要是新客戶效應持續顯現，開始出貨銅膏相關產品，其餘新品未來也將陸續出貨，第2季營運將優於第1季，下半年受惠AI PC的大趨勢，亦可望優於上半年，全年展望樂觀。
在新產品佈局上，勤凱AI零組件所需特殊電子漿料已進入終端客戶認證階段，另外亦配合開發先進3D玻璃封裝所需材料，顯現技術能力已獲國內外大廠肯定，有望為公司營運挹注新成長動能。
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