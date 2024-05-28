為強化「支援國土防衛作戰」的全民防衛動員準備，新北市海山警分局今（28）日召集義警中隊193人，同時結合新北市民防總隊任務編組，以戰時任務為導向，強化分組訓練，匯聚及建立民間防衛力量與共識，達成民間自衛、自救及互助，建構支援力量，一起維護國土安全。

警方於會中特別公開表揚7位屆齡退休的資深義警人員。（圖 / 警方提供）

副分局長陳嘉鵬講解當下最新詐騙手法、反制技巧。（圖 / 警方提供）

警方指出，本次訓練邀請新北市義勇警察大隊副大隊長游伯湖、總幹事葉秋松與警察局保安科專員符基強蒞臨指導。另外，副分局長陳嘉鵬負責講解當下最新詐騙手法、反制技巧，以宣示警方打擊犯罪、阻絶詐欺的決心，期許在場義警人員能共同協助警察打擊犯罪。

海山分局說，感謝資深義警的服務熱忱及奉獻精神，足為所有義警學習效法。（圖 / 警方提供）

分局長陳保緒表示，義警人員平時透過良好的訓練，協助維持治安及交通，如遇有突發災害，就能立即充分發揮救災救護功能，並進一步說明，所謂「警力有限、民力無窮」，治安工作絕非僅靠警察來維護，義警人員為警察的最佳後盾，藉由警民合作，一起維護治安。

最後，海山分局呼籲，歡迎有志的青年朋友加入義警、民防行列，共同為轄區民眾提供最優質的服務。