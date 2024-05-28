詐騙集團假借檢警名義行騙，警方在面交車手林男想買火車票搭車落跑之際，在火車站將其逮捕，並當場從林男身上查扣到30萬元現金及手機及其他犯罪證物。（警方提供／葉靜美彰化傳真）

詐騙集團假借檢警名義行騙，並派出23歲林姓男子為車手，向被害人拿取金融卡及密碼，並持到手的金融卡領取30萬元現金，警方在林男想買火車票搭車落跑之際，在火車站將其逮捕，並當場從林男身上查扣到30萬元及手機及其他犯罪證物，林男被依詐欺案移送彰化地方檢察署偵辦。

警方表示，員林警分局村上派出所在昨（27）日接獲情資，林姓男子行為可疑，懷疑其為詐騙車手，警方到場時發現林男想買火車票搭車離開，立即上前盤查，並當場查獲林男並查扣現金30萬元、工作手機及其他犯罪證物。

警方表示，此案是由詐騙集團透過電話聯繫被害人，假借檢警名義告知被害人涉及洗錢案件並會前往將其逮捕，使被害人陷於恐懼，並派出車手向被害人拿取金融卡及密碼。林姓車手拿取金融卡後前往領取30萬元現金，警方在現場查獲詐欺車手林男時，被害人始知遭詐騙，全案詢後將林男依詐欺案移送彰化地檢偵辦。

警方在林男購買火車票想搭車落跑時，上前表明身分逮人，並喝令其趴下，林男嚇得直喊「不要拍我」、「要什麼都給你」，警方英勇逮人，也讓在火車站等待搭車的目擊民眾，直呼警方太帥了，還有民眾將過程po網。

員林分局長吳詠傑表示，檢警不會以各種名義前往民眾住家代保管現金、存摺或金融卡等物品，若需傳喚出庭也會以正式傳票通知，不會以電話、簡訊或通訊軟體與民眾聯繫，如發現可疑情況，請隨時撥打110或165反詐騙專線，共同打擊詐騙，保護民眾的安全和財產。