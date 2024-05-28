曾仲國致股東報告書提到，去年前二季受惠台灣經濟穩定，營收成長28％，中國大陸市場因遷廠整合綜效因素生產出貨遞延，年減5％；去年上半年合併營收年成長11％，且因產品銷售組合之優化故毛利率上升，致使營業淨利年成長83％；累計稅前淨利年增幅72％。第三季台灣及越南地區訂單出貨均減，但中國大陸市場因疫情後重啟經濟活動，訂單及製造大增，合併年增17％，去年第四季集團各區銷售出貨順暢，2023年營收年成長 15％；堃霖接單、營收成長、以及公司整合效益顯現致成本降低，去年毛利率上升，營收增長，營業費用增加及營業外收支年增，是去年稅前淨利大幅成長主因。

曾仲國指出，隨著氣候變遷導致極端天氣增多，可預見全球經濟市場將提振整體經濟需求。透過可持續實踐和綠色創新參與應對行動，同時提升風險抵禦力，推動經濟邁向環保轉型，實現永續發展。在地化生產趨勢帶動資本設備進口成長，因此堃霖將加速推動集團整合，佈局東南亞市場，以期達成財務預算目標。短中期發展計劃包括持續推動資源整合、推出全系列冷凍冷藏及空調冰水機產品，並積極發展特殊產業機組和節能環保機組及能源管理服務，以鞏固核心技能和保持競爭力。

東元與（方方土）霖在冰水主機合作多年，由（方方土）霖台灣廠負責代工，不過東元早在2018年就不再將（方方土）霖併入合併報表，當年從董事席次從4席降至2席。2021年董事全面改選，拿下1席一般董事、1席獨董，今年改選仍維持1席一般董事、1席獨董。