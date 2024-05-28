警方在桃園市觀音區陳嫌住所，當場查獲毒品分裝場。（翻攝畫面）

警方在桃園市觀音區陳嫌住所，當場查獲毒品分裝場，及相關證物。（翻攝畫面）

台北市中山分局再立奇功，日前成功破獲一處隱秘的毒品分裝場，搗毁了一條非法毒品販售的黑色產業鏈。經深入追查，警方發現陳姓犯嫌為上游供應者，涉嫌加工毒品牟利，全案已移送台灣新北地方檢察署偵辦。

警方表示，中山分局偵查隊在辦理黎姓犯嫌非法持有大麻毒品案時，順藤摸瓜，查出幕後主使陳姓嫌犯。經過連日跟監蒐證調查，掌握確切證據，於21日下午4時許，專案小組持新北地方法院核發之搜索票，直搗桃園市觀音區陳嫌住所，當場查獲毒品分裝場。

警方於現場查獲摻有第三級毒品苯二氮的彩虹菸170包，總重4876.4公克，共3060支，另有摻有同類毒品的菸草2包，總重17.2公克。除此之外，還有一批空煙管、分裝袋、彩虹菸殘渣袋35個、分裝盤5個，以及捲菸器3台、封膜機1台、電動捲菸器1組、加壓幫浦1台、電子磅秤6台等各類分裝工具，手機2支也被查扣。

陳嫌利用這些設備進行毒品的分裝和包裝，試圖規避法網。然而，法網恢恢，疏而不漏，陳嫌偵訊後，全案依違反毒品危害防制條例罪，移送台灣新北地方檢署偵辦。

中山分局呼籲，為貫徹掃蕩毒品決心，將持續加強查緝各類毒品，並向上溯源向下刨根積極偵辦，全力打擊販毒集團不法犯行，以淨化社會治安，提供民眾安心生活環境。

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