宏碁將螢幕刷新率升級至120Hz，宏碁23.8吋SA240Y G0及HA240Y G0全新不閃頻120Hz系列，黑白雙色新登場，搭配無邊框薄型設計，兼容 AMD FreeSync和Nvidia G-Sync技術，可消除螢幕畫面撕裂感，並降低動作及畫面轉場的延遲；1500：1對比讓暗處更暗、亮處更亮，加上1ms 反應時間(VRB) 及可超頻至120Hz高刷新率，享受更順暢、清晰的影像。

Acer HA240Y G0（白色）建議售價3688元。（Acer提供／古明弘台北傳真）

Acer SA240Y G0（黑色）建議售價3588元。（Acer提供／古明弘台北傳真）

配備Acer VisionCare技術，不閃頻、防眩光及有效降低藍光有害量，護眼的同時不犧牲色彩，全機為環境友善的設計（Eco Friendly），省能源又環保。黑色款的Acer SA240Y G0建議售價3588元、白色款HA240Y G0建議售價3688元，全台宏碁旗艦專售店、3C及網購通路皆有販售。

這次推出兩款Acer新系列Full HD IPS無邊框時尚新品，皆具備HDMI和VGA連接埠; 並且搭載2W雙喇叭提供影音最佳享受體驗；而VESA壁掛功能，方便收納及保持環境美觀，延續宏碁為機身設計符合人體工學，角度可達-5度至15度，最大178度的可視角度；配備Acer VisionCare技術，包括Acer ComfyView 防眩光霧面顯示技術，有效降低反光，以及Acer Flickerless 不閃頻技術能排除有害的螢幕閃爍問題，保護雙眼免於傷害，而Acer BlueLightShield 濾藍光技術降低螢幕散發的有害藍光量，減輕長時間使用眼睛的酸澀感。