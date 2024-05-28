網路流傳火龍果和牛奶搭配食用，恐導致消化不良或中毒的情況，到底是否為真？對此，營養師澄清，同時攝入富含維生素C的水果與牛奶並不會造成消化不良或中毒，若為乳糖不耐者，也可以豆漿取代。另外，火龍果雖營養價值高，但屬於高糖分、高鉀水果，因此，糖尿病、腎臟病患者不宜多吃。

衛生福利部南投醫院營養師陳孟伊表示，有說法指出，火龍果含有維生素C，而牛奶富含蛋白質，一起吃會使蛋白質變質，不易消化，甚至中毒，其實這是錯誤的。她說，許多水果都富含維生素C，像是芭樂、奇異果、草莓等，與牛奶一起食用並不會導致消化不良或中毒；除非是乳糖不耐或對牛奶敏感者，可以豆漿取代飲用，同樣美味又健康。

每年6～11月是火龍果的盛產期，陳孟伊提到，其富含多種營養成分，包括維生素、礦物質、膳食纖維、多酚類及花青素等植化素，其中的多種營養成分具有抗氧化作用，營養價值相當高。

然而，陳孟伊提醒，火龍果雖吃起來甜度不如鳳梨或西瓜，但仍屬於高糖分、高鉀水果，尤其糖尿病、腎臟病患者，不宜過量食用。另外，她也建議，在選購或使用冰塊製作火龍果牛奶時，務必要注意冰塊的來源及衛生，否則恐會導致細菌孳生而引發食安問題。

近年來社會健康意識抬頭，陳孟伊說，有些民眾會在早上時將蔬果搭配牛奶攪打後飲用，不僅能補充鈣質，還有蔬果的微量元素及膳食纖維，她強調，只要食材新鮮，基本上都能保有健康與美味的效果。