新黨主席吳成典（前排中）28日前往敬拜廣州黃花崗七十二烈士陵園，並獻上鮮花致敬。（吳泓勳攝）

新黨主席吳成典28日率團前往廣州黃花崗七十二烈士陵園進行獻花敬拜。他盼望應追思、思考並效法黃花崗烈士的精神，相信兩岸都有中國人的智慧，大家把智慧發揮出來，這個民族就會興盛。他更說，當迷失了就到黃花崗烈士這個地方來看看走走，思考百年前的他們的精神是為了什麼？

吳成典說，這次是率團參加攜手圓夢－兩岸同胞交流研討活動，在這之前前來敬拜。其實黃花崗烈士的精神在中國歷史上一個非常特殊，事隔100多年來看，他們多當時那個年紀僅20來歲，卻有這樣偉大的情懷，所以甚至是有從國外回來投身革命、視死如歸，對他們的精神感到可贵，很佩服、很有感觸。

面對兩岸情勢，吳成典認為，兩岸與兩岸中國人都有智慧，大家把智慧發揮出來，這個民族就會興盛。他認為這個民族一定要奉獻，都是黑眼睛、黑頭髮、黃皮膚，大家都是同一民族的後代，追求民族偉大復興不是哪一個人的責任，是每一個人都要出力。