互動國際數位表示，今年第一季的營收獲利表現佳，合併營收4.33億元，合併營業毛利1.8億元，合併稅後純益6347萬元，稅後每股盈餘1.36元。

展望113年，互動表示，除既有電信、網路及5G等既有業務持續發展外，再加上承接多項行動通訊大樓室內涵蓋專案，以及因應電信業者行動網路基地台擴充及整併調整等工程，同時在國家韌性網路建置上之需求增加，商機亦相當可觀，互動國際數位整體成長動能將持續發酵。