腸病毒疫情處於流行期，疾管署公布全台腸病毒上周（5月19至5月25日）門急診就診達1萬5180人次，因疫情蔓延也造成幼兒園、托兒所頻頻停課停托，台中市政府統計單昨（27日）就有19班停課、4家托嬰中心停托；台中市衛生局指出疫情傳播風險持續，呼籲家長等幼兒照顧者保持警覺，不可掉以輕心。

根據疾管署疫情監測，腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型近期無新增個案，且感染個案均為輕症。其中台中市上周（5月19至5月25日）腸病毒門診就診人次為2618人次，急診就診人次為70人次，幸依據疾管署傳染病通報資訊統計至5月28日止，台中市無新增71型個案，亦無腸病毒重症確定個案。

台中市社會局說明，自5月以來因腸病毒自主停托的托嬰中心共計18家；上周（5月20日至26日）因腸病毒自主停托之托嬰中心共計4家；27日因腸病毒自主停托的托嬰中心共計4家。

另依台中市教育局統計，中市幼兒園因腸病毒停課，5月以來122班停課、上周（5月20日至26日）有14班停課、27日仍有19班停課。

衛生局表示，目前腸病毒疫情仍處流行期，呼籲家長及照顧者應持續注意預防措施，如加強幼兒手部衛生、做好環境消毒與通風、避免接觸感染者、有疑似腸病毒重症前兆病徵應儘速就醫、於流行期間減少出入公共場所。