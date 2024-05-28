宸曜今年首季合併營收約為3.39億元，季增26%、年增18%；毛利率45%，季增26%、年增36%；稅後純益0.57億元，季增504%、年增81%；單季每股純益2.25元，優於去年第4季的0.33元、去年同期的1.40元。宸曜首季營收表現亮眼，營益率與毛利率均較上季、去年同期大幅成長。宸曜財務長暨代理發言人石宇君表示，2024年首季營收雙增雙位數，且透過持續提供高附加價值的利基型產品，使得毛利率持續保持40%以上，獲利衝上高檔。

宸曜今年第一季產品別/區域別營收表現，Edge AI(邊緣AI)占比大增至46%、Embedded(嵌入式)占比降至39%、Vertical Market(垂直市場)占比降至9%、其他占6%；Asia占比升至25%、Europe占比略降至32%、America占比略降至26%、China占比升至17%。

宸曜產品致力於創新、並整合全方位應用導向功能，是自動化智能工廠、機器視覺、交通運輸、GPU智能運算、邊緣AI運算、機器學習、自動駕駛、監控和視覺分析等工業電腦的指標解決方案。宸曜產品別毛利率，邊緣AI約42-45%，嵌入式毛利率約40-42%，垂直市場應用廣，其毛利率約45-60%。

宸曜董事長高明和表示，宸曜的產品應用領域包含製造業自動化與智慧化、各式載具無人化及自主化、智慧城市等部署於嚴苛環境與戶外場域，而營運成長動能之一是邊緣AI運算應用專案的增加。產品發展方向也將因應邊緣AI運算與垂直市場應用需求，推出更具高算力、強固設計、與終端裝置應用的邊緣AI運算平台。

展望後市，宸曜預期，隨著邊緣AI應用的加速落地，以及生成式AI的推進，宸曜科技看好邊緣AI運算的市場需求，將持續擴大產品布局。法人預估，宸曜今年第二季將維持第一季動能，第二季營收年比成長續佳、季比持平甚至小幅成長，2024全年營運將優於去年，成長率將可望優於預期。