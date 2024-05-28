應用材料公司以技術創新，推動半導體生態系及永續發展，同時支持更強韌的社區發展。應材在台即將迎來35年，長期支持各項科普教育公益計畫，近十年已觸及將近150萬人次。

應用材料公司台灣區總裁余定陸表示：「半導體產業發展的核心是人才。力求本業突破創新之際，我們也支持半導體科普教育的多元可能。作為半導體知識貢獻者，在其中透過聯盟合作，激盪共創及培育未來人才。」

應用材料公司全球社區公共事務協理Katie Ferrick也特別出席參與聯盟成立，並分享道：「應材支持其業務所在的員工及社區所關注的專案及組織，公司的所作所為與立場一致。『實現更美好的未來（Make Possible® a Better Future ）』是我們以目的為先驅動的企業願景，透過與夥伴共創，我們不僅深化、也拓寬對教育需求的理解，以協助提升下一代的科學與科技能力，並透過願景相同的聯盟網絡延伸影響力，推動更普及的科普教育。」