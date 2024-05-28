台中捷運5月21日發生驚駭砍人事件，27歲「長髮哥」許瑞顯英勇與犯嫌肉搏，臉上也因此留下兩條明顯刀疤，讓民眾看了相當不捨。對此，「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」公開喊話，願意讓台中醫美團隊免費替「長髮哥」修復除疤。

許男日前在IG更新近況，同時貼出自己的傷疤照，只見許男臉部、嘴巴上有明顯傷痕，看起來至少縫了四十到五十針，有網友將照片轉貼至PTT，鄉民看了相當心疼，「Respect」、「這兩刀當下有多痛...無法想像」、「往好處想真的幸好沒砍掉最重要的眼睛」、「真的是英雄，祝早日康復」、「祝好人早日康復」、「雖說很有故事光榮的疤，但破相太嚴重惹」。

對此，曾放話要「弄倒亞尼克」的G老闆編哥，在臉書粉專發文喊話，希望能和「英雄長髮哥」取得聯繫，他會請台中的醫美團隊幫忙免費負責後續的修復除疤，給長髮哥加油打氣。

消息曝光後，網友紛紛留言表示「仗義！不能讓好人心寒」、「G老闆你是位大善人 」、「感謝編哥」、「編哥就是帥」、「編哥真的夠霸氣，我喜歡」。