南港轉運站BOT由新光人壽得標後預計2025年12月完工，不過國民黨台北市議員游淑慧發現，目前5年的興建期程已過70％的期程，但興建進度只達約30％，質疑新光人壽明年恐延宕完工時間，但北市公運處還堅持符合進度，睜眼說瞎話；游淑慧指出，南港轉運站與北士科T17、T18都開發延宕，要求市府在這2案未符合開發進度前，不得再接受新壽投標。

新光人壽於2020年9月取得南港轉運站BOT案投資開發最優申請人資格，全案基地面積約1479坪，規畫轉運站暨商辦大樓，地上1層至3層為國道客運轉運站機能，配合政府提供國道城際運輸進駐使用。

地上4層至19層為商辦大樓，並於地下1層建置連通道與台鐵地下街連通，於地上3層北側建築沿街空橋與台鐵連通，東側以空橋橫跨忠孝東路七段415巷與商三特銜接；2022年11月4日舉行開工儀式，預估2025年完工。

不過游淑慧發現，這個BOT案的簽約時間是2020年12月14日，契約規定簽約後的次日起5年內完成完工以及營運，也就是明年12月中就必需要完工且啟用，若按照原本投資企畫書的興建期程，目前建案工程進度至少要到一半，且上部結構也應開始施做帷幕外牆工程，但截至5月3日工程進度僅達34.7％。

游淑慧質疑，工作期程5年已過7成，但目前興建進度卻只有3分之1，內部還要施做機電、裝修工程，取得使照也要花時間，質疑是否會發生延宕；不過台北市公共運輸處長常華珍強調，目前工程進度應是要施做7至9層樓的鋼構與外牆帷幕準備工程，符合進度。

游淑慧則轉而諮詢建管處長虞積學看法，詢問是否可能在1年半至2年內趕工完成，虞積學則認為「明年要完工很不容易」；游淑慧直言，4年完工的期程花1年半趕工完成，建築品質與安全也令人擔憂，「敢蓋我還不敢住」。

游淑慧更發現，公運處2月21日派員到工地例行查核紀錄表，發現進度報告不符標準，要求新壽5月底前提出更正的進度報告，質疑公運處一面認同對方符合進度，一面又要對方說明的作法矛盾；常華珍則說，因為新壽的報告不是依照投資計畫的進度，而是以認為可以展延的期間，但這部分還沒有協商。

「所以現在是連業主都覺得會延宕，只有公運處還覺得合乎進度」，游淑慧痛批，新壽除南港轉運站BOT延宕，北士科T17、T18也仍雜草叢生，要求市府在新壽手頭上兩個案子未符合開發進度前，市府不宜再接受新壽投標，且未來應把廠商對市府的履約表現列為評選參考，否則不久又會冒出下一個大案。

台北市長蔣萬安表示，南港轉運站議員各黨派都很關心，目前的相關期程、進度請交通局回去重新檢視合約以及實際的狀況，了解清楚延宕或落後的原因。