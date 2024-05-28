位於台東市南京路上的台東公教會館4月起停止營業整修，台東縣府近日公告辦理公開招標委外經營，6月20日決標。公教會館位於台東市區精華地段，共7層樓、88間客房，籲請有意業者投標。

台東縣公教會館位於台東市南京路，交通便利，共7層樓，1樓設服務台、商務中心及餐廳，2至7樓為客房，總計88間客房。會館座落於台東中心的優越位置，鄰近各個市區觀光景點。公教會館興建於1985年，當時興建目的為台東縣幅員遼闊，交通不便，提供教師及公務員至台東縣政府洽公住宿。

無黨籍台東縣議員王文怡表示，公教會館預算淨利99萬元，換算每個月平均賺8萬元，公教會館位於台東市的精華路段，為何獲利那麼少，難怪沒有業者願意投標，呼籲台東縣政府了解其中原因。

王文怡更指出，網路近期謠傳公教會館鬧鬼，影響公教會館名譽很深，縣府應該要出面澄清，否則不利於後續招標。

台東縣府民政處長林宏義回應，公教會館自4月1日開始停止營業，整修內部，辦理營運移轉案(OT)，目前第2次招標，預計6月20日決標，日前已經資遣大部分員工，正在盤點作業和委外經營措施。今年4月間第1次招標時，共有8家業者詢問，最後無人投標，第2次公告招標，前幾天已有業者至現場勘查。

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