陳有忠指出，三大力道成為新台幣升值關鍵，其一是3月以來台灣出口已經大幅改善，單月貿易順差都在60億美元以上，出口轉好帶動貿易帳順差。

其二是520總統就職的大利空已解除，先前市場擔心520因素，但520已過、成為匯市「關鍵轉捩點」，且扭轉先前股匯脫鉤局面，近期匯市幾乎是貼著股市走，5月以來外資買超台股將近2,000億元，外資大量匯入，加上國際美元逐步示弱，讓台幣有升值的藉口。

其三是國內物價仍有壓力，電價調漲還未反映，市場揣測6月央行不排除再升息，繼續削減美台之間利差，加上美元不如先前強勢，也提供很多台幣升值的條件。

觀察今年以來新台幣匯率走勢，1月狂洩5.66角或1.81％、2月續貶2.76角或0.87％、3月重挫4.13角或1.29％，累計第一季崩跌高達1.255元或3.92％。進入第二季後，4月因市場利空夾殺，當月狂摔5.52角，月線收下連四黑，貶幅1.69％，月底並一度貶至23.6元波段低價。不過，匯價進入5月後，隨台股震盪走強，新台幣跟著強升近3角。

陳有忠說，台股不受大陸軍演干擾，近日持續創高，加上6月有COMPUTEX台北電腦展，包括輝達黃仁勳等大咖都抵台，將持續激勵台股活蹦亂跳，外資共襄盛舉，長線股匯有望同步走揚；且5月底出口商結帳加劇升值力量，本周不排除就有機會回到31元大關。

至於今年有無可能回到30元整數，他則認為，「30元就不容易了」，主因美元雖回檔但也不算太弱，今年美國降息已延至9月， 且頂多降息2次，美元仍有利差優勢，今年頂多是漲多拉回，美元指數相對還是維持在100以上水位，今年內恐難提供新台幣重返30元的條件。