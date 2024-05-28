中國時報「有感施政 城市金獎」全國縣市施政度滿意度調查，新竹市在「經濟發展」項目榮獲金獎，「醫療衛生」及「教育品質」項目獲得銀獎殊榮。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

中國時報公布全國縣市施政滿意度調查，新竹市在「經濟發展」項目榮獲金獎，「醫療衛生」及「教育品質」項目獲得銀獎殊榮。市長高虹安說，此次獲獎不僅是鼓勵更是肯定，感謝市民朋友們的信任，市府會繼續努力，以市民福祉為依歸，打造屬於所有新竹市民的「安居科技城」。

新竹市在「經濟發展」項目榮獲金獎，高虹安表示，市府團隊這1年多大力推動多項「市民有感」的政策，致力落實「產業創新」施政策略，包含於去年底成立新創動能辦公室，提供單一窗口新創諮詢服務；並推動舊城商圈復興計畫、市場環境改造、地方型SBIR、推廣在地農漁特產，扶持中小企業等，帶動在地就業及經濟成長；更重啟市民期盼已久的樹林頭及後站夜市，活絡並振興在地產業發展，提升城市競爭力。

「在拼經濟之餘，更要重視市民健康，」高虹安指出，市府團隊重視醫療衛生，推動專車接送長輩到日照中心，並積極建設日照中心，提升長者照護服務，於今年啟用竹市第三間公辦民營的千甲綜合長照機構，目標在4年內達到每學區一日照中心。此外，為提升長者就醫便利性，市府擴大長照專車服務區域至苗栗縣頭份市及竹南鎮，日照專車總接送人次自開辦以來已達2萬2174人次。

高虹安提到，市府率全國之先推出「祝妳好孕凍卵補助計畫」，截至今年4月底，共有922人申請AMH抽血檢測、228人申請凍卵療程補助，參與計畫的市民中有9成表示支持與滿意。此外，市府的幼兒專責醫師計畫布建率達100％，收案涵蓋率達96.28％，確保0到3歲幼兒在黃金成長期內得到完善的醫療照護，提升市民的生育選擇和安全保障。

在教育品質方面，高虹安說，市府積極營造智慧校園，去年10月啟用竹市校園智慧通APP，並推動「班班有大屏、一師一載具」政策，每年增購800台大屏及1000台平板，提高師生互動和學習效率，並投入4千萬元改善學校大型集會場所。此外，市府也完成學區劃分，並規畫8條安心通學專車路線，改善校園周邊人車動線，確保學童安全。

高虹安強調，感謝所有市民朋友對市政的回饋，每位市民意見、每項數據呈現，皆是市府施政的重要參考依據，市府團隊會持續努力，以提升市民福祉為目標，推動各項有感施政，用心回應大眾期待。

市府表示，「有感施政 城市金獎」調查由中時新聞網民調中心執行，針對台灣地區22縣市18歲以上的民眾進行電話訪問，訪問期間自今年3月25日至4月30日止，成功訪問1萬3748份有效樣本，共涵蓋治安、經濟、交通、環境、醫療、社會福利、教育、觀光、藝術文化和幸福感等施政面向，全面檢視各縣市首長施政成效，屬全國性的大規模滿意度調查。