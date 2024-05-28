前數位發展部次長李懷仁接任高市副市長一職，今天宣誓就任。（柯宗緯攝）

前高雄市副市長史哲去年初高升文化部長後，副市長懸缺1年多，由前數位發展部次長李懷仁接任，李懷仁的人事令昨天生效，今（28）日在高雄市政會議正式宣誓就職。陳其邁表示，期望李懷仁關注社福、教育及文化等領域在數位轉型方面的運用。

李懷仁今也私下透露，自己在高雄有置產，還自曝在前鎮區，「公務人員財產公報都有揭露」，至於是不是在亞灣豪宅熱區，他笑著說「沒有！沒有！小地方啦！」

陳其邁日前指出，46歲李懷仁在民進黨中央政策會、國會期間掌握政策與產業趨勢的能力，令他印象深刻。他時任行政院副院長，李懷仁是副院長辦公室主任，對於口罩國家隊、口罩實名制、科技防疫等重大政策，都扮演吃重且關鍵角色。

不過，國民黨高市議員宋立彬指出，高市府14位局處首長出身高雄，肯定陳其邁進用在地人才，但3位副市長皆非高雄出身令人遺憾，他歡迎外地人都能到高雄打拚，但更希望在地人能為高雄賣命，呼籲陳其邁多給在地人機會。

民進黨高市議員簡煥宗先前則關切，李懷仁的專長是否與副市長羅達生重複性高，盼陳其邁針對教育、文化等局處轄管，做最妥適安排。據了解，李懷仁將督導包括新聞、觀光、教育等局處。

陳其邁在議會答詢時曾提到，期望李懷仁未來關注社福、教育及文化等領域在數位轉型方面的運用，他並舉例，左營高中積極投入AI及半導體教育，期望將此經驗推動至其他學校，幫助學生提早發掘職能和興趣。