外交部29日將在立院針對「第十六屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響」專案報告，外交部書面報告示警，未來中共恐扭曲聯大2758號決議，連結其「一中原則」，在國際上孤立台灣，更警告中共恐不計成本誘使我國友邦外交轉向。

報告指出，中共吞併台灣野心不減，也未放棄透過武力統一，且地緣政治動盪未來也不可能完全消失，此一態勢今後也不會改變。近年隨著中共崛起，對外擴張野心與致力實現「中華民族偉大復興」的中國夢，北京當局對我軍事威脅與日俱增，外交打壓變本加厲，經濟脅迫不斷加劇。再加上全球動蕩，台灣必然受到波及，面臨更多嚴峻外部挑戰與變數。

報告續指，另也由於當前國際情勢變化、國際社會對中共外擴張野心的戒心日增，當前也是國際社會對台灣最為重視以及最為友好的歷史時刻。在台海議題上，全世界皆是利害關係者，當前國際社會的高度共識是維持台海及印太區域的和平穩定，持續呼籲台海議題必須以和平方式解決，任何一方皆不能以非和平的方式單方面改變現狀。因此，國際與兩岸局勢對我怪帶來挑站的同時也衝滿契機。

外交部報告研判，目前國際局勢未來恐面臨全球地緣政治動盪加劇，包含烏俄戰爭」、以哈衝突、南海局勢等，政治風險都有升高可能；民主與威權對抗壁壘分明，難以逆轉，未來以美國為首的民主陣營與中共、俄羅斯等威權政權相互對抗之勢或將更趨明顯。台灣位於對抗威權擴張的第一線，將不斷遭受中共錯假訊息、軍事威脅及經濟脅迫的壓力。

報告續指，中俄仍是全球安全最大威脅，挑戰現行以規則為基礎的國際秩序； 今年是全球選舉年，70多國已經或即將舉行大選，11月美國總統大選對全球政經發展更具關鍵性影響，另各國選舉結果都可能牽動台海和平穩定及我對外關係，尤其威權政權可能透過資訊戰、混和戰及認知戰等手段介入民主國家選舉，意圖侵蝕民主體制；全球經貿連結也將面臨更多不確定性。

報告也對中共23日開使環台進行為期兩天的「聯合利劍-2024A」軍演，升高區域緊張局勢表達遺憾，且國際政經局勢與兩岸情勢目前似均無明顯和緩跡象，也會對台灣日後帶來影響。

報告指出，首先在安全面，研判中共仍將持續對我軍事恫嚇，並以灰色地帶行動侵擾，打造所謂新常態，包含在台海及金廈海域執法巡邏，藉以對我施壓。外交上，也將持續在國際上加大對我打壓，限縮我國際空間，尤其料將持續在國際場域鞏固所謂「一中」格局，扭曲聯大2758決議，並加強連結「一中原則」。甚至不排除北京當局再次不計成本誘拉我友邦轉向。

報告也不排除北京加大對我國經貿打壓，加大力道阻撓我國與其他國家簽署雙邊經貿協議，以及加入如「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)等區域經濟整合機制等，以擴大對我經濟脅迫。

對此，外交部也準備相關因應方式，延續過去8年踏實外交所奠立的良好基礎，全力推動價值外交，以民主、和平與繁榮深化台灣的國際連結，持續深化與理念相近國家的實質關係與合作，加強結合國內外各方的資源和力量，並與政府其他部會加強協同合作，降低兩岸暨國際情勢發展對國安可能負面影響，確保我國家安全。