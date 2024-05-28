新北市土城區斬龍山文化遺址公園假日人潮眾多，周邊還有土城醫院、捷運萬大線出土段以及未來國道3號金城交流道出口，未來恐對交通造成嚴重衝擊，交維計畫也會暫時取消路邊停車格，因此國民黨新北市議員林金結今（28）日於議會要求交通局、文化局及捷運局研議交通配套措施以及評估於公園地下開闢地下停車場，3局處回應將跨局處討論。

林金結表示，斬龍山文化遺址公園周邊目前是土城的精華地區，附近有警察局、區公所、戶政事務所、土城醫院，未來捷運萬大線出土段、國道3號新增金城交流道出口也都在那邊，加上假日前往的人潮，可以預見未來車流大增，雖現行道路2側有停車格，但未來交流道跟出土段工程交維計畫將會暫時取消停車格，屆時恐會使交通打結。

林金結舉例，當初在捷運三鶯線興建以前，就極力要求市府先開闢頂埔站附近的福田路來解決可以預見的交通衝擊，現在斬龍山公園周邊的交通問題也是可以預見的，加上公園本身並沒有停車場，未來交流道、捷運工程施工加上假日前往的人流車潮，民眾已經在擔憂未來對交通造成嚴重衝擊，所以希望相關的交通局、捷運局及文化局可以研議，除交通配套措施外，也評估在公園闢建地下停車場的可行性。

交通局長鍾鳴時說明，台北捷運局針對未來施工期間交流道與出土段重疊的路段，都有交維計畫，會將路邊停車格取消；捷運局長李政安表示，由於公園地下有淺盾隧道，所以出土段後移恐有難度；文化局長張䕒育則說，因斬龍山是考古遺址，範圍還要再進一步確認，能否興建地下停車場將與交通局在做進一步的研究。