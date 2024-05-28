台南市楠西區水庫路、茄拔路交叉口一座鐵皮屋倉庫，28日下午4：17發生火警，黑煙沖天，台南市消防局派遣楠西等消防分隊共14車28人前往灌救，7分鐘後抵達現場，發現火勢無延燒之虞，無人受困，4：24分出水搶救中。