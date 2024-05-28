台南鐵皮倉庫火警 濃煙沖天幸無人受困 17:252024/05/28 中時 寶智華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市楠西區水庫路、茄拔路交叉口一座鐵皮屋倉庫發生火警。（民眾提供／寶智華台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市楠西區水庫路、茄拔路交叉口一座鐵皮屋倉庫，28日下午4：17發生火警，黑煙沖天，台南市消防局派遣楠西等消防分隊共14車28人前往灌救，7分鐘後抵達現場，發現火勢無延燒之虞，無人受困，4：24分出水搶救中。 桃科園區建材工廠大火 濃煙直竄天際駭人 桃園消防大湳分隊防火宣導 指導外籍移工用電安全 晴空匯火警勇消殉職 竹檢調取相關資料偵辦中 # 楠西 #鐵皮屋 #倉庫 #火警 #黑煙 【全球關注 2024美總統大選】 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？ 也許您會感興趣 推薦閱讀 三條通緝男躲倉庫 忍痛蜷縮紙箱仍被揪出 16:092024/06/02 社會 錄音檔曝光！晴空匯2勇消「5次Mayday」 議員質疑管制站沒名牌 20:582024/06/03 社會 彰化公寓大樓火警濃煙四竄 男子離奇從10樓墜落身亡 15:462024/05/30 社會 桃園永安漁港倉庫閒置 盼引特色商攤活化效仿漁人碼頭 14:012024/05/28 生活 台南私人神壇凌晨火警 55歲男嚴重燒燙傷狂喊「不甘願」 08:212024/05/30 社會 北藝大校長室炎上 前校長加碼爆陳愷璜「3年換2車」：該去申請金氏紀錄 18:522024/06/01 生活 「晴空匯」燒出公安問題 竹市府將跨局處加強查驗高樓層建物 16:122024/05/31 社會 蕭美琴弔唁「晴空匯」火警殉職消防員 請家屬保重 16:372024/06/02 政治 晴空匯住戶直擊救援過程！驚見消防員1配備不捨：無法想象後遺症 14:182024/05/31 社會 新北高樓林立僅有一輛20層高雲梯車 侯友宜這樣說 16:142024/06/03 生活 北市南陽街義大利麵餐廳火警 3女員工燙傷！目擊者驚：聽到氣爆 10:342024/06/03 社會 北投透天厝頂加竄黑煙 警消獲報15分鐘撲滅火勢 15:512024/05/31 社會 火神的眼淚！高虹安親筆信挨轟「長官的話複製貼上」 消防員怒：無法苟同 08:222024/05/31 社會 地下室賓士跑車引擎突自燃 險延燒八德社區大樓嚇壞住戶 11:292024/05/30 社會 竹市2勇消殉職 國小童手繪卡片「感謝成為我們的光」惹鼻酸 08:512024/06/03 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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