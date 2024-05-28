花蓮後備指揮部29歲范姓上尉，日前晚間駕車行經閃紅燈路口，未依規定減速停讓，警方見狀上前攔停時，在其身上聞到濃濃酒氣，經酒測後數值為0.44毫克，超出法定標準，全案依法移送偵辦。軍方表示，酒駕零容忍，將重懲汰除。

花蓮警分局表示，本月25日深夜3時許，自強派出所巡邏警網巡經花蓮市國聯二路時，發現1輛自小客車右轉中山路時，未依閃紅燈規定減速停讓，易發生危害，便上前將其欄停。

警方盤查發現，范男身上散發濃厚酒味，經酒測後數值為每公升0.44毫克，超過法定標準值，依《公共危險罪》移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮後備指揮部表示，范姓上尉25日休假期間，駕車行經花蓮市市區遭警方攔查，酒測值超標，隨即移送法辦，案件正由花蓮地檢署偵辦中，後續除配合檢警調查，單位會落實酒駕零容忍，依「刑懲併行」原則，嚴懲列汰，絕不寬貸。

警方提醒民眾，行經閃光黃燈路口，車輛應減速接近，小心通過；行經閃光紅燈路口，應「停車再開」，車輛先停止於交叉路口前，讓幹道車先行後再續行；同時也呼籲酒後駕車害人害己，危害自身也造成其他用路人安危，警方將持續加強取締酒後駕車，全力抵制酒駕行為。

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