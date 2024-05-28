高雄麥當勞叔叔之間採用套房房型，提供獨立衛浴設備，還有廚房、交誼廳等，讓遠地就醫兒童擁有舒適住宿環境。（任義宇攝）

麥當勞叔叔之家旨在提供遠地就醫兒童，提供安心沒有負擔的住宿空間，台灣原有台北、台中設有麥當勞叔叔之家，高雄也在今天宣布開幕啟用，雲林一名剛出生就罹患心臟病的男嬰，成首組入住家庭，在高雄歷經3次心導管手術期間，獲溫暖環境依靠，減少來回奔波成功讓病情回穩。

麥當勞叔叔之家起源於美國芝加哥，一位醫師為幫助罹患白血病兒童就醫所發起，目前已在全球62國擁有386座，台灣則在1997年成立「財團法人麥當勞叔叔之家慈善基金會」，陸續於台中、台北分別成立麥當勞叔叔3間親子房，與32間房的麥當勞叔叔之家，今天宣布啟用擁有20間套房的高雄麥當勞叔叔之家，完成北中南服務串聯。

高雄麥當勞叔叔之間採用套房房型，提供獨立衛浴設備，還有廚房、交誼廳等，讓遠地就醫兒童擁有舒適住宿環境。（任義宇攝）

高雄麥當勞叔叔之間採用套房房型，提供獨立衛浴設備，還有廚房、交誼廳等，讓遠地就醫兒童擁有舒適住宿環境。（任義宇攝）

「經合作醫院評估後入住完全免費」麥當勞叔叔之家慈善基金會執行長溫惠美說，台灣每年19歲以下因癌症、心臟病、罕見疾病等需要就醫人次高達24萬，看見南台灣兒童需要決定拓點，在財政部國產署協助下，將據點設置在鄰近高雄三大醫學中心處，最遠車程不超過20分鐘，其中高醫更是走路就能到，還提供溫馨廚房、獨立衛浴等服務，全部免費住到康復，未來還將定期聘請廚師到場料理，讓病患家庭能彼此交流。

今年4月剛出生，就被診斷為肺動脈閉鎖心臟病的雲林男嬰「滐寶」，成高雄麥當勞叔叔之家第一組入住家庭，共育有3寶的「滐寶」爸媽說，「滐寶」一出生就情況緊急，還沒抱到孩子就被轉診到高雄長庚治療，但家中還有3歲女兒與6歲兒子要照顧，只能不斷在雲林與高雄之間來回奔波。

好在有醫院社工媒介下，「滐寶」一家成功申請入住高雄麥當勞叔叔之家，大幅減少車程時間，也因環境舒適，更讓「滐寶」哥哥姊姊也有玩耍之處，減輕爸媽照顧負擔，所幸經歷3次心導管手術的「滐寶」，在醫院細心照料下病情已回穩，未來透過定期回診檢查即可。

在雲林剛出生就被診斷有心臟病的「滐寶」，成高雄麥當勞叔叔之家第一組入住家庭，大幅減輕三寶爸媽負擔。（任義宇攝）

高雄市長陳其邁今天也前往麥當勞叔叔之家開箱，並捐贈由格紋襯衫所縫製的麥麥熊送給入助孩子，陳其邁說高雄共有396床兒童病床，約有2到3成入住兒童，是距離市中心較遠家庭需要舟車勞頓，感謝麥當勞基金會就提供舒適環境提供他們休息或住宿，提供生病孩童與家庭生理和心理的舒緩所在。