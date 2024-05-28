搶攻一年一次端午粽禮商機，全聯即日起至5月31日推出端午預購，集結超過40款甜鹹粽，包括胡同、呷七碗、祥和蔬食、立家、鬍鬚張、狀元油飯等6家名店，每組398至609元，單粒平均73至125元，名店名粽最低73元起就能品嚐；及網羅獨家販售的2款五星級飯店名粽：台南晶英酒店XO醬干貝菱角粽、裕元花園酒店干貝八寶粽，飯店名粽單組價格439至559元，單粒平均110至140元，預期今年端午預購業績整體可較去年成長1成。

全聯呷七碗北部風味粽439元／6粒。（全聯提供）

據全聯內部資料統計，端午預購截至目前熱銷前5名，依序為呷七碗北部風味粽、饗城香菇蛋黃干貝粽、呷七碗國宴極品干貝粽、饗城南部金粽、呷七碗頂級南部粽，每組269至569元，總計目前銷售近2500組，排名第一的呷七碗北部風味粽，已連續3年奪下冠軍，每組6粒439元，單粒平均只要73元，以高CP值穩坐寶座。值得一提的是，在熱銷Top5中，南部粽占了3名，雖然北部粽僅有2名入榜，但皆進入前3名席次，顯見南北粽人氣勢均力敵，而被暱稱為3D油飯的北部粽，也有一票死忠粉絲喜愛。

全聯台南晶英XO醬干貝菱角粽，559元／4粒。（全聯提供）

名店粽部分，除了人氣品牌呷七碗，還有燒肉名店「胡同」、南門市場排隊名店「立家湖州粽」、榮獲台北米其林必比登的「祥和蔬食」及「狀元油飯」、「鬍鬚張」等共6家，到全聯預購就可免排隊品嚐名店手藝。其中胡同海陸雙饗珍珠壽喜燒肉粽的軟嫩豬五花、干貝加入秘製烤肉醬調味，單盒特價478元，一次買2盒910元，平均一盒455元，單顆約114元；「立家湖州粽」推出鮮肉粽、蛋黃鮮肉粽與豆沙粽，每組398至448元，單顆最低80元起；「鬍鬚張」推薦招牌鮮肉粽、極品珠貝粽、古早梅花鮮肉粽、桂圓紫米相思粽4款，單組售價469、609元，單顆各約94元、122元；「狀元油飯」則有芋心鹹粿粽、狀元及第粽，展現濃郁古早味，每組379元、399元，單顆各約95元、100元；蔬食者推薦祥和端午套組禮盒，含原味三杯素粽2顆、四神湯1包，售價880元。