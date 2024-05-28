台北市前警察局長張榮興日前升任警政署長，但是北市至今仍未派任新警察局長，國民黨北市議員王欣儀表示，現在警政治安風雨飄揚，台北市自2011年以來，警察局長都是無縫接軌，如今首都治安這麼不受中央正視嗎？蔣萬安回應，2天內會跟內政部確認人選。

台北市議會28日下午進行市政總質詢，王欣儀針對警察局長群龍無首質詢市長蔣萬安，上個會期曾提醒蔣萬安市政白皮書漏掉治安政策項目要求儘速調整，近日警用監視器出問題、員警風紀不佳、加上陳抗有擴大趨勢，北市將近一個禮拜沒有警察局長，外傳警察局人事要拖到7月才能確定。

王欣儀表示，中央是否有擬派名單來協調，還是市長不同意？過去局長職位都是無縫接軌現在卻懸缺，之前傳出將由現任警專校長方仰寧接任，有沒有這回事？

蔣萬安說明，昨晚內政部長劉世芳有聯繫他，有談及警察局長人事，內政部會將相關人選檢經歷附上，希望外界給他一點時間了解人選背景，預計2天內跟內政部確認名單。