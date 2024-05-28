日本東京警視廳丸之內警察署昨（27日）逮捕了一名來自千葉縣浦安市市立小學的45歲男性教師，這名教師涉嫌違反《性貌攝影處罰法》，非法拍攝女性裙底。

據《讀賣新聞》報導，這名教師與一名十幾歲的男大學生共謀，於4月21日下午在東京墨田區東京地鐵半藏門線錦糸町站的自動扶梯上，利用智能手機偷拍一名女子的裙底畫面。當警方對其進行調查時，該教師辯稱並未拍攝任何照片，他表示自己的行為是為了防範槍擊事件。

警方透露，兩人通過社交媒體認識並策劃了這次偷拍行動。該男大學生亦將因同樣的罪名被移送派出所。一名目擊者在大手町站（千代田區）與1名男大學生一同報警，隨後警方到場並發現了這一事件。

浦安市教育委員會對此表示，「非常遺憾一名教職員工被捕，我們將繼續確認事實。」教育委員會指出，作為教育工作者應該以身作則，此事件嚴重損害了社會對教師的信任。浦安市教育委員會將採取必要措施防止此類事件再次發生。