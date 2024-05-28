彰化縣議員施嘉華與其父親在前年九合一選舉期間涉及賄選，民事部分今天審結，被判當選無效確定，其縣議員之缺將由其選區「落選頭」前縣議員蕭文雄遞補，而蕭文雄與副總統蕭美琴有親戚關係，蕭文雄是蕭美琴的堂哥。

施嘉華參選本屆彰化縣第三選區和美區縣議員時，與其父親施復興利用贊助或墊付文宣品費用的名義，對鄉鎮民代表或村長候選人等樁腳行賄。全案二審時施嘉華與施復興被判刑3年1月、3年3月、褫奪公權3年，仍可上訴；民事當選無效之訴今台中高分院駁回上訴，當選無效確定。

施嘉華兩度當選議員後都因涉賄被判當選無效，喪失議員資格，為彰縣首例。施嘉華上屆縣議員選舉中也涉入賄選案，被判決當選無效確定後，當時由落選頭的民進黨籍王國忠遞補其缺。

彰化縣議會指出，依據《地方制度法》79條規定，施嘉華當選議員被判決當選無效確定，內政部在收到法院判決書後，會將施嘉華解職，再依《公職人員選舉罷免法》第74條規定，由其選區落選票數最高票的蕭文雄遞補，巧的是，落選第二高票的為上屆遞補上的王國忠。

這次遞補施嘉華的蕭文雄，長年活躍於和美地區，為人熱心公益，曾在2014年以國民黨籍參選縣議員而當選，之後連任失敗，本屆再以無黨籍參選議員，以最高票落選，最因施嘉華涉賄而重回議會。

蕭文雄與副總統蕭美琴有親戚關係，他曾在去年12月26日蕭美琴返回和彰化和美舊居時，與蕭美琴同框入鏡。

蕭文雄表示，他是副總統蕭美琴的堂哥，去年底蕭美琴到和美蕭厝庄尋根時，在地方刮起旋風，所有的鄉親都好感動。他可以再以縣議員身分為民服務是蕭家之福，他會更認真監督縣政，不讓蕭氏宗親會「漏氣」。