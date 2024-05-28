新北市8家農會產品入選農業部「2023台灣農會百大精品」，是北台灣最多。國民黨籍新北市議員陳偉杰今（28）日質詢時，要求相關局處提升行銷作為，並將各項節慶行銷訂定KPI，做好成效評估才能確保市民納稅錢不會浪費，觀光局長楊宗珉承諾會跨局處積極辦理。

陳偉杰進行市政質詢時，向市府關心大淡水地區農特產品的節慶行銷成效。陳偉杰表示，農業部「2023臺灣農會百大精品」中，新北市共有8家農會產品入選，是北台灣最多，希望農業局能提升行銷活動頻率和跨區宣傳工作。

陳偉杰另提到，新北農特產品非常多，如何橫向串聯來達成效益最大化，並透過實體及電商的通路合作來加強推廣，經發局與觀光局應考慮加強，若辦理節慶行銷也應該訂定KPI，做好成效評估才能確保市民納稅錢不會浪費。

農業局長李玟表示，相關行銷每月都有在進行，產區活動部分包含淡水南瓜及八里綠竹等，也有在都會區例如三重及板橋協助進行銷售，目前訂定目標值會依照銷售量來做為判斷標準。

觀光局長楊宗珉則承諾，未來將會與其他局處一同來配合，不只局限在農特產品的節慶，也會規畫發展觀光工廠；經發局長何怡明說，目前每兩年會舉辦一次新北嚴選，選拔成果都有積極與通路合作。