麥肯錫公司27日發布了《2024年麥肯錫台灣銀行業生成式人工智慧調查報告》，揭示了生成式人工智慧（GenAI）在台灣銀行業的發展進程及應用範圍。根據麥肯錫公司對台灣15家領先銀行近40位高階主管的調查，GenAI將能顯著降低成本、提升業務收入及客戶體驗，每年將為台灣銀行業創造約新台幣360～600億元的額外利潤，但僅不到10％的業者達到規模化應用。

根據麥肯錫的調查顯示，全球銀行業每年可能因採用GenAI而創造2000～3400億美元的潛在價值，占全球銀行利潤的9～15％。在台灣，預計每年為銀行業新增新台幣360～600億元的利潤。

麥肯錫全球資深董事合夥人鐘惠馨（Violet Chung）表示，透過協助國內外銀行推動GenAI，已觀察到銀行業對GenAI的高度期望，隨著銀行不斷發展GenAI應用，預期可以看到更多領域的廣泛應用，甚至是業務模式的創新。

雖然GenAI應用前景可期且價值巨大，但要達到規模化應用仍是重大挑戰，調查顯示，75％的銀行已經開始應用並採取不同規模的試點，但僅不到10％的業者達到規模化應用的狀態，在GenAI規模化發展所需的六大能力，包含人才與技能、跨部門運作機制、數據治理機制、IT架構與算力、轉型心態與理解，以及風險管理中，台灣銀行業者在IT架構、數據治理、風險管理及變革管理等能力仍普遍不足。

此外，參與調查的銀行中，超過5成受訪銀行表示已在今年明確編列GenAI的專門預算，平均約為新台幣1億元，其中，僅30％的領先銀行制定了新台幣5,000萬元以上的預算支持GenAI基礎設施、人才招聘和相關技術發展，且有少數業者預期這些投入將能創造2倍以上的財務回報，大多數為明確編列專門預算的銀行也透過部門預算，推動多項小型專案。整體來說，相對於GenAI能創造的價值，多數銀行目前投入的資源仍相對不足。

麥肯錫全球董事合夥人譚宏（Charles Tan）補充，實現規模化應用GenAI的旅程需要並不容易，需要長期的持續投入及業務模式變革。然而，能夠成功規模化應用的銀行，將在日益數位化的金融環境中獲得巨大的競爭優勢。

麥肯錫亞洲資深顧問管國霖（Victor Kuan）表示，GenAI不僅僅是技術升級，亦代表了銀行營運模式的轉變，對銀行高管的經營能力提出更高的要求。正如麥肯錫在台灣觀察到的，全球銀行業的領跑者已經看到了營運模式改善後的成果，並為其他銀行開啟了道路。未來幾年將是銀行從小範圍的試點計劃過渡到全面GenAI應用的關鍵時期。

麥肯錫全球董事合夥人郭明杰（Jeffrey Kuo）補充，GenAI 將為個性化服務開啟了前所未有的機會，能夠有效整合GenAI的銀行將不僅提升客戶經營能力，還能透過利用新技術實現更好的軟體開發、法遵與風險管理能力。

展望未來，台灣銀行業者期待能改善目前所面臨的最大挑戰，包括制定明確的外部法規標準，同時兼顧業務發展的彈性，以及透過與外部廠商合作，共同開發以取得所需的技術，進一步完善才能降低試錯成本。