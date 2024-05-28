根據內政部統計顯示，六都首季贈與移轉除雙北外，台南、高雄分別成長1.4％、3.9％，桃園、台中分別衰退0.5％、7.4％。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，南部許多民眾對於生前贈與的財產規劃接受度不高，因此贈與移轉量相對低，然而去年底「囤房稅2.0」於立法院三讀通過，且央行輪番祭出信用管制壓縮房貸條件，基於資產配置考量，較熟捻生前贈與財產規劃的雙北多戶族群，贈與移轉需求大幅上升。

多戶族欲利用贈與手段將房產轉往親人，若受贈人取得房屋價值偏低，則未來受贈人轉手時，移轉稅賦驚人，因此若有贈與規劃，可利用土地增值稅自用優惠稅率，以買賣方式移轉墊高成本，或透過專業地政士或會計師規劃。

此外，近年持續快速增加的不動產繼承移轉成長幅度趨緩，內政部統計顯示，全台第一季繼承移轉棟數為1.75萬棟、年減6.4％，仍為史上同期次高，僅次於去年首季。

國內高齡化趨勢、享受經濟高度成長的戰後嬰兒潮世代逐漸凋零，加上許多屋主在長期持有不動產高額土地增值稅考量下，長輩透過繼承將房產移轉給後輩也具有節稅效果，未來繼承移轉棟數仍會持續提升，特別雙北地區房價高，「等房族」數量增加，雙北繼承移轉棟數占全台35％以上。