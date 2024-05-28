肩負台灣產業轉型的新任國家發展委員會主委劉鏡清，28日首度與新聞媒體面對面，初開金口談的就是產業轉型大計，且要善用正要起航的AI發展。

AI伺服器帶動整個資通業強勢成長，推升我出口暢旺，劉鏡清指出，一是厚實未來明星產業的拉動效果，例如AI產業結合資訊服務業，AI 產業化、產業AI化，發展後能帶動智慧零售，提升產業附加價值，並形成護國群山；二是產業控股化，鼓勵多家傳產公司結合為控股公司，能多品牌面貌行銷國際，增強台灣產業的國際競爭力。

國發會管理的上兆元國發基金，曾提撥千億元推動產業轉型、投資產業整併，但因投資失敗案例被立委罵太兇，劉鏡清28日表示，將來國發基金只做「跟投」，絕不再當主投者。

國發會估評，未來5年內AI會帶動我國經濟非常驚人的發展，劉鏡清認為，和半導體分別成為台灣未來經濟的雙核心；而AI作為新崛起的產業，政府未來會做比較大的投資，以帶動後續的訂單成長。

劉鏡清指出，目前國發會採雙線並行做規劃，AI產業的投資，以及協助較弱勢的產業，希望在未來3個月內把國家新的4年計畫整理出來，以平衡國內產業的發展。